"Putujemo avionom koji ima 20 kreveta": Musa otkrio luksuz koji ima Dubai

Bosanskohercegovački košarkaš Džanan Musa otkrio je kakvim mogućnostima raspolaže ekipa Dubaija

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Dubaija i reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa (26) španskim medijima otkrio je čime raspolaže novi tim u kojem igra. Dubai je u minuloj sezoni bio debitant ABA lige, u ovoj je novajlija u Evroligi, a zbog prevelike udaljenosti od gradova u kojima igra, košarkaši su vrlo često u avionu - zbog toga im je potreban luksuz.

"Ima mnogo kreveta... oko 20 u avionu. Obično igramo karte, satima. Ali kada želite da spavate, možete to mirno da učinite", otkrio je Musa pred meč protiv bivšeg kluba Real Madrida u 27. kolu Evrolige, koji je na programu u četvrtak u 17 sati.

Evroliga je iz sezone u sezonu sve intenzivnija. "Strašno je, jer svaki dan putujemo četiri, pet ili šest sati i to se zaista vidi. Za nas je to komplikovanije nego za Real Madrid i Barselonu, koji mogu da igraju u Valensiji ili Vitoriji i potom su kod kuće za dva sata. Mi igramo u Parizu, u Barseloni, a onda se vraćamo sedam sati, sa razlikom od tri sata u vremenskoj zoni. Ovdje smo da igramo košarku i imamo osoblje i novac za to. I fantastičan avion, što to malo olakšava", dodao je Musa.

Musa je prethodno od 2022. do 2025. igrao u Rela Madridu, gdje je slobodno rečeno dostigao i vrhunac karijere. Španski grad na njega je ostavio veliki utisak, te mašta da se jednog dana preseli. "Imao sam tri sjajne godine u Realu. Supruga i ja smo razgovarali o kupovini kuće u Madridu jer nam se tamo jako sviđa."

Osim Madrida, jedan igrač posebno mu nedostaje. "Edi Tavares i ja takođe često pričamo o tome koliko jedan drugom nedostajemo, jer smo jako dobri prijatelji. Ali sada sam u Dubaiju i razmišljam samo o Dubaiju. Nikad ne znate šta će se dogoditi u životu, ali pokušaću da ostanem dugo u klubu, to je sigurno", rekao je Musa.