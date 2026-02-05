logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Putujemo avionom koji ima 20 kreveta": Musa otkrio luksuz koji ima Dubai

"Putujemo avionom koji ima 20 kreveta": Musa otkrio luksuz koji ima Dubai

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Bosanskohercegovački košarkaš Džanan Musa otkrio je kakvim mogućnostima raspolaže ekipa Dubaija

Džana Musa o luksuzu u KK Dubai Izvor: MN PRESS

Košarkaš Dubaija i reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa (26) španskim medijima otkrio je čime raspolaže novi tim u kojem igra. Dubai je u minuloj sezoni bio debitant ABA lige, u ovoj je novajlija u Evroligi, a zbog prevelike udaljenosti od gradova u kojima igra, košarkaši su vrlo često u avionu - zbog toga im je potreban luksuz.

"Ima mnogo kreveta... oko 20 u avionu. Obično igramo karte, satima. Ali kada želite da spavate, možete to mirno da učinite", otkrio je Musa pred meč protiv bivšeg kluba Real Madrida u 27. kolu Evrolige, koji je na programu u četvrtak u 17 sati.

Evroliga je iz sezone u sezonu sve intenzivnija. "Strašno je, jer svaki dan putujemo četiri, pet ili šest sati i to se zaista vidi. Za nas je to komplikovanije nego za Real Madrid i Barselonu, koji mogu da igraju u Valensiji ili Vitoriji i potom su kod kuće za dva sata. Mi igramo u Parizu, u Barseloni, a onda se vraćamo sedam sati, sa razlikom od tri sata u vremenskoj zoni. Ovdje smo da igramo košarku i imamo osoblje i novac za to. I fantastičan avion, što to malo olakšava", dodao je Musa.

Musa je prethodno od 2022. do 2025. igrao u Rela Madridu, gdje je slobodno rečeno dostigao i vrhunac karijere. Španski grad na njega je ostavio veliki utisak, te mašta da se jednog dana preseli. "Imao sam tri sjajne godine u Realu. Supruga i ja smo razgovarali o kupovini kuće u Madridu jer nam se tamo jako sviđa."

Osim Madrida, jedan igrač posebno mu nedostaje. "Edi Tavares i ja takođe često pričamo o tome koliko jedan drugom nedostajemo, jer smo jako dobri prijatelji. Ali sada sam u Dubaiju i razmišljam samo o Dubaiju. Nikad ne znate šta će se dogoditi u životu, ali pokušaću da ostanem dugo u klubu, to je sigurno", rekao je Musa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džanan Musa KK Dubai Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC