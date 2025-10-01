"Htio sam da dođem u Partizan": Džanan Musa otkrio zašto je izabrao Dubai

Džanan Musa je priznao da je bilo pregovora sa Partizanom i da je razgovarao sa Ostojom Mijailovićem o tome. Na kraju je izabrao Dubai.

Džanan Musa je sa Dubaijem upisao pobjedu na startu Evrolige protiv Partizana (89:76). Reprezentativac Bosne i Hercegovine je za 34 minuta dao 19 poena, uz 5 asistencija i 4 skoka i bio je jedan od najzaslužnijih za trijumf. Poslije tog duela je otkrio da je bio blizu dolaska u Humsku.

"Pričao sam sa Ostojom Mijailovićem, čovjek kog jako poštujem, kao Partizan i navijače. Bilo je tu želja sa obje strane, par puta smo pričali, ali mi se jednostavno Dubai više sviđao i odlučio sam da dođem ovdje. Partizan poštujem, želim im sve najbolje i vidimo se u Beogradu", rekao je Musa za "Mozzart sport".

Osvrnuo se na dešavanja sa meča, Dubai je u samoj završnici imao i više od 20 poena prednosti, ali je na kraju Partizan uspio da smanji zaostatak.

"Ne mislim da smo pobijedili lako, Partizan je tim protiv kog morate da ostanete fokusirani do posljednjeg momenta. Naša ekipa ima talenat i karakter da pobijedi bilo koga. Moramo da shvatimo da je Evroliga takmičenje u kom možete da izgubite svaku utakmicu, ozbiljno smo to shvatili i odigrali meč kao da je finale. Sada se pripremamo za dalje, važno nam je što smo pobijedili."

"Bertans je najbolji šuter u Evropi"

Davis Bertans je dominirao protiv bivšeg kluba, dao je 20 poena (5/7 za tri) i bio je nerješiva enigma za odbranu crno-bijelih.

"Njega ne moram uopšte da pominjem. Mislim da je najbolji šuter u Evropi i treba ga naći u svakom mogućem trenutku. Jedan je od momaka koji je sjajan i na terenu i van njega. Mnogo sam srećan zbog njega", zaključio je Musa.

