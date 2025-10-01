logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Htio sam da dođem u Partizan": Džanan Musa otkrio zašto je izabrao Dubai

"Htio sam da dođem u Partizan": Džanan Musa otkrio zašto je izabrao Dubai

Autori Nebojša Šatara Autori Nemanja Stanojčić
0

Džanan Musa je priznao da je bilo pregovora sa Partizanom i da je razgovarao sa Ostojom Mijailovićem o tome. Na kraju je izabrao Dubai.

"Htio sam da dođem u Partizan": Džanan Musa otkrio zašto je izabrao Dubai Izvor: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

Džanan Musa je sa Dubaijem upisao pobjedu na startu Evrolige protiv Partizana (89:76). Reprezentativac Bosne i Hercegovine je za 34 minuta dao 19 poena, uz 5 asistencija i 4 skoka i bio je jedan od najzaslužnijih za trijumf. Poslije tog duela je otkrio da je bio blizu dolaska u Humsku.

"Pričao sam sa Ostojom Mijailovićem, čovjek kog jako poštujem, kao Partizan i navijače. Bilo je tu želja sa obje strane, par puta smo pričali, ali mi se jednostavno Dubai više sviđao i odlučio sam da dođem ovdje. Partizan poštujem, želim im sve najbolje i vidimo se u Beogradu", rekao je Musa za "Mozzart sport".

Osvrnuo se na dešavanja sa meča, Dubai je u samoj završnici imao i više od 20 poena prednosti, ali je na kraju Partizan uspio da smanji zaostatak.

"Ne mislim da smo pobijedili lako, Partizan je tim protiv kog morate da ostanete fokusirani do posljednjeg momenta. Naša ekipa ima talenat i karakter da pobijedi bilo koga. Moramo da shvatimo da je Evroliga takmičenje u kom možete da izgubite svaku utakmicu, ozbiljno smo to shvatili i odigrali meč kao da je finale. Sada se pripremamo za dalje, važno nam je što smo pobijedili."

"Bertans je najbolji šuter u Evropi"

Davis Bertans je dominirao protiv bivšeg kluba, dao je 20 poena (5/7 za tri) i bio je nerješiva enigma za odbranu crno-bijelih.

"Njega ne moram uopšte da pominjem. Mislim da je najbolji šuter u Evropi i treba ga naći u svakom mogućem trenutku. Jedan je od momaka koji je sjajan i na terenu i van njega. Mnogo sam srećan zbog njega", zaključio je Musa.

(Mozzar sport/MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:23
Jabusele i Musa skandiranje
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džanan Musa košarka KK Dubai KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC