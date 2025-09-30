"Nema ovo veze sa Partizanom": Trener Dubaija se javio i otkrio novi problem sa Aleksom

Jurica Golemac odgovarao je na pitanja medija poslije pobjede Dubaija protiv Partizana na startu Evrolige. Analizirao je igru svog tima i razloge uspjeha.

Izvor: MN PRESS

Dubai je debitant u Evroligi i sezonu je započeo pobjedom. Savladao je Partizan kod kuće (89:76) i tako pokazao da se nije slučajno našao u elitnom takmičenju. To su riječi i trenera Jurice Golemca koji je zadovoljan viđenim.

"Čestitam našim igračima, bili smo fokusirani veći dio meča. Čestitam navijačima koji su nam dali energiju kada nam je bila potrebna. Kontrolisali smo igru. Partizan se vratio u jednom momentu, odbranom smo uzvratili i mirno priveli meč kraju. Generalno, važna pobjeda za nas, kod kuće. Imamo težak raspored. Za samopouzdanje i znanje koje posjedujemo, možemo da igramo sa svima ako igramo zajedno. Moramo da ostanemo prizemni i da idemo dalje", počeo je Golemac.

Dubai je imao sjajno šutersko veče, 11/20 za tri, bilo je 6/6 u prvoj četvrtini, ali Golemac nije htio da iznosi previše komplimenata.

"Svaka utakmica je nova. Ovakva je došla danas, nema to veze sa Partizanom i njihovim imenom. Imaju sjajan tim, siguran sam da će imati sjajnu sezonu, imaju odličan roster. Mi smo se dobro pripremili. Biće dosta oscilacija tokom sezone, moramo da nastavimo da radimo zajedno."

Složio se sa konstatacijom novinara da je Dubai riješio problem u reketu što je bilo nešto sa čim se mučio u prošloj sezoni.

"Da, naravno. Kvalitet je veći, kao i konkurencija. Tražili smo da imamo dva dobra igrača na svakoj poziciji, sada imamo neke probleme sa povredama i uspjeli smo da odigramo dobar meč. Centri su bili naš problem prošle sezone, ne kažem da nisu bili dobri, daleko od toga, samo da moramo da se unaprijedimo."

"Aleksu čekaju pregledi"

Jedan od ključeva uspjeha za šefa struke Dubaija leži u tome da ekipa igra zajedno, da ne razmišljaju o egu i individualnim performansama.

"Jako kvalitetni igrači koje imamo u sastavu, moramo da znamo da svi oni imaju ego, zato su i kvalitetni. Na nama je da kontrolišemo to, da bude u svrsi ekipe, da ne iskoči i da nema individualne igre. Svi su igrali jedan za drugoga, borili se, veselili se. Doći će i teški dani, moramo da ostanemo zajedno, samo tako možemo nešto da napravimo."

Pričao je i o problemima koje ima sa povredama, prvenstveno se pitanje odnosilo na Aleksu Avramovića.

"Imamo Mejsona koji se oporavlja, nadamo se da će biti bolji. Avramović mora da prođe još nekoliko testova, da vidimo koliko dugo će biti van terena."

Za kraj je istakao da je ovaj trijumf veoma važan za cijelu ekipu za budućnost.

"Definitivno važna pobjeda za nas, prva kod kuće. Naredne tri ili četiri igramo u gostima i to je važno za samopouzdanje i za nas sve, da vidimo da smo kvalitetni. Nije pobjeda važna zbog pobjede, već zbog toga što smo pokazali da vjerujemo u sebe", zaključio je Golemac.

