"Nemamo mi vremena za to, igrači dobro znaju šta je bio problem": Obradović objasnio zašto je Partizan izgubio

Željko Obradović pričao je sa medijima poslije poraza Partizana od Dubaija, zna šta su problemi njegovog tima.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Partizan je doživio poraz na startu Evrolige. U Dubaiju je izgubio 89:76, a crno-bijeli su u tom duelu samo jednom poveli. Odigrali su dosta loš meč i toga je svjestan i Željko Obradović. Razlika je išla i na preko 20 poena.

"Igrali su bolje i zaslužili su da pobijede. Nismo igrali na dobrom nivou u prvom poluvremenu, malo smo to promijenili u drugom poluvremenu na nekoliko minuta i onda je sve bilo isto", rekao je Obradović odmah poslije meča.

U tom intervjuu koji je dao čim se završio meč je istakao samo jednu pozitivnu stranu.

"Malo smo se naljutili, pa smo onda pokazali ponos u posljednjih nekoliko minuta. Bili smo agresivniji i to je jedino pozitivno sa ove utakmice. Čestitam Dubaiju."

"Nemamo mi vremena za to"

Odmah poslije toga je usledila konferencija za medije na kojoj je ponovio da je odbrana bila loša, pa je dobio pitanje o tome da je ovom timu potrebno i malo vremena za adaptaciju.

"Da, ali nemamo mi vremena. Idemo nazad za Beograd, pa igramo u četvrtak. Moramo da napravimo analizu. Nema dileme, igrači znaju. Problem je bila neagresivnost u odbrani i loše odluke u napadu. Jedino je ofanzivni skok bio pozitivan, ništa drugo", jasan je Željko.

Drugo, ujedno i posljednje pitanje na konferenciji, bilo je o sjajnom početku Dubaija koji je ušao u meč sa 6/6 za tri, složio se iskusni stručnjak sa tim da je to uticalo.

"Da, sigurno da je to imalo uticaj. Šutirali su 6/6 za tri u prvoj, nismo igrali odbranu, nismo branili nijedan šut sa podignutim rukama, bilo je lako za njih, kao na treningu. Pričali smo to na poluvremenu, bili smo bolji u drugom dijelu, nismo radili neke stvari koje smo postavili. Tako je kako je, nema vremena mnogo za analizu. Treba da probamo da se spremimo za Milano i prvi meč pred našim navijačima, ali sigurno je to uticalo na tok utakmice", zaključio je Obradović.