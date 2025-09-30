logo
UŽIVO DUBAI - PARTIZAN: Crno-bijeli u minusu na poluvremenu 0

Partizan gostuje Dubaiju na startu Evrolige i tako će započeti novu sezonu.

Dubai Partizan uživo prenos livestream Evroliga Izvor: MN PRESS

Nova sezona Evrolige kreće, a Partizan prvu utakmicu igra na gostovanju. I to protiv novog člana elitnog takmičenja - Dubaija. Sa treninga su otputovali na gostovanje i pokušaće da započnu sezonu trijumfom na strani.

"Imamo iskustvo od prošle sezone koliko je Evroliga izjednačena i koliko je nama malo falilo, s obzirom na to da smo neke utakmice gubili na jednu loptu. Nadam se da će nam to iskustvo, uz ambicije koje imamo, pomoći da to pretočimo u nešto što bismo svi voljeli da bude na kraju u Evroligi. Što se tiče Dubaija, imaju veliki broj igrača, a bez juniora, što jasno pokazuje kakav su tim napravili. U kom će sastavu izaći to nije poznato. Mi moramo da vjerujemo u sebe, da imamo motivaciju i da igrači budu motivisani kao što su bili prethodnih dana na treningu, a ja imam veliko povjerenje u igrače", rekao je Željko Obradović u najavi utakmice.

Na ovom meču neće igrati novajlija Mika Murinen kao ni povrijeđeni Mario Nakić.

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
18:56

Poluvrijeme, Partizan gubi

Završeno je prvo poluvrijeme, Dubai vodi - 47:40.

18:51

19' - Skokovi Petruševa i Bejkona

Petrušev hvata dva ofanzivna skoka i donosi nove napade Dubaiju, Bejkon dolazi do lakih poena i vraća dvocifren plus - 47:36.

18:49

18' - Osetkovski polovičan

Dilan Osetkovski dao je jedno od dva slobodna bacanja - 43:36.

18:44

17' - Milton pod faulom

Milton poentira pod faulom i daje dodatno slobodno bacanje poslije promašaja Karlika i Bonge - 43:34.

18:42

16' - Bune se Obradović i Džouns

Petrušev izbija loptu Tajriku Džounsu, on protestuje i kaže da je fauliran, isto od arbitara traži Obradović, ali nema njihove reakcije - 41:32.

18:41

15' - Trojka Muse i slavlje

Musa je pogodio trojku sa oko osam metara i to je počeo da slavi, a Marinković je uzvratio istom mjerom - 41:30.

18:38

14' - Trojka Miltona, pa Petrušev

Milton daje Trojku poslije sjajnog poteza Bonge koji je "iščupao" loptu, a Petrušev poentira na drugoj strani - 38:27.

18:37

12' - Ponovo Tajrik i Petrušev

Nastavlja se obračun na centarskim pozicijama, prvo Tajrik a onda Petrušev opet ostaje sam - 34:24 za Dubai.

18:34

11' - Tajrik, pa Petrušev

Drugu četvrtinu otvara Tajrik Džouns poenima, a onda Petrušev ostaje potpuno sam pod košem, nikoga nije bilo pored njega, za lake poene - 30:20.

18:34

Statistika prve četvrtine

Dubai šutira nevjerovatno u prvoj četvrtini 6/6 za tri, 3/8 za dva, uz 4/6 sa penala. Ima sedam skokova, isto toliko asistencija, tri izgubljene i dvije ukradene lopte.

Partizan je na 3/10 za dva, 2/5 za tri, 6/8 sa penala, osam skokova, po četiri asistencije i izgubljene, te tri ukradene lopte.

Najefikasniji u Dubaiju je Bertans sa 12 poena, a u Partizanu je Parker sa devet poena.

18:28

10' - Kraj prve četvrtine

Završena je prva četvrtina, Dubai vodi, Bonga je promašio oba slobodna bacanja, a Parker je napravio drugu ličnu - 28:18.

18:25

9' - Bonga i Karlik na terenu

Na parketu su Karlik Džouns i Isak Bonga, sa njemačkim reprezentativcem je Partizan zaigrao mnogo čvršće u odbrani - 24:14.

18:25

8' - Vodi Dubai

Domaći tim ima veliku prednost u prvoj četvrtini - 24:12.

18:20

7' - Trojka Bejkona za "+10"

Bejkon pogađa trojku, petu iz pet pokušaja Dubaija za dvocifreni plus - 22:10. Obradović reaguje tajm-autom.

18:16

6' - Promašeni ziceri

Vašington dva puta u nizu promašuje zicere, sam u reketu, a poslije promašenog zicera Petruševa, Braun je napravio faul u napadu - 19:10.

Izvor: MN PRESS

18:15

6' - Tajm-aut

Prvi tajm-aut na meču prije slobodnih bacanja Kabengelea, Parker ga je faulirao - 18:10.

18:12

4' - Nestvarni Bertans

Bertans je dao 11 poena za četiri minuta, a Partizan ukupno 10 - 16:10 za Dubai.

18:10

4' - Parker i Bertans

Trojkaški obračun, prvo Parker za Partizan, pa Bertans za Dubai, domaćin vodi sa 13:8 poslije četiri minuta igre.

18:08

2' - Bertans raspucan

Davis Bertans raspucan je na startu meča, dao je pet poena - 8:2.

18:01

Startna postava Partizana

Vašington, Lakić, Braun, Parker, Osetkovski

17:56

Meč uskoro počinje

Meč u Dubaiju počinje u 18 časova.

17:45

Obradović oprezan pred meč

Izvor: MN PRESS

17:24

Bez Murinena i Nakića

Za Partizan na ovom meču neće igrati novajlija Mika Murinen, kao ni povrijeđeni Mario Nakić.

17:14

Dobro došli

Dobro došli u MONDO prenos uživo, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.

