Partizan gostuje Dubaiju na startu Evrolige i tako će započeti novu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Nova sezona Evrolige kreće, a Partizan prvu utakmicu igra na gostovanju. I to protiv novog člana elitnog takmičenja - Dubaija. Sa treninga su otputovali na gostovanje i pokušaće da započnu sezonu trijumfom na strani.

"Imamo iskustvo od prošle sezone koliko je Evroliga izjednačena i koliko je nama malo falilo, s obzirom na to da smo neke utakmice gubili na jednu loptu. Nadam se da će nam to iskustvo, uz ambicije koje imamo, pomoći da to pretočimo u nešto što bismo svi voljeli da bude na kraju u Evroligi. Što se tiče Dubaija, imaju veliki broj igrača, a bez juniora, što jasno pokazuje kakav su tim napravili. U kom će sastavu izaći to nije poznato. Mi moramo da vjerujemo u sebe, da imamo motivaciju i da igrači budu motivisani kao što su bili prethodnih dana na treningu, a ja imam veliko povjerenje u igrače", rekao je Željko Obradović u najavi utakmice.

Na ovom meču neće igrati novajlija Mika Murinen kao ni povrijeđeni Mario Nakić.