Partizan gostuje Dubaiju na startu Evrolige i tako će započeti novu sezonu.
Nova sezona Evrolige kreće, a Partizan prvu utakmicu igra na gostovanju. I to protiv novog člana elitnog takmičenja - Dubaija. Sa treninga su otputovali na gostovanje i pokušaće da započnu sezonu trijumfom na strani.
"Imamo iskustvo od prošle sezone koliko je Evroliga izjednačena i koliko je nama malo falilo, s obzirom na to da smo neke utakmice gubili na jednu loptu. Nadam se da će nam to iskustvo, uz ambicije koje imamo, pomoći da to pretočimo u nešto što bismo svi voljeli da bude na kraju u Evroligi. Što se tiče Dubaija, imaju veliki broj igrača, a bez juniora, što jasno pokazuje kakav su tim napravili. U kom će sastavu izaći to nije poznato. Mi moramo da vjerujemo u sebe, da imamo motivaciju i da igrači budu motivisani kao što su bili prethodnih dana na treningu, a ja imam veliko povjerenje u igrače", rekao je Željko Obradović u najavi utakmice.
Na ovom meču neće igrati novajlija Mika Murinen kao ni povrijeđeni Mario Nakić.
Poluvrijeme, Partizan gubi
Završeno je prvo poluvrijeme, Dubai vodi - 47:40.
19' - Skokovi Petruševa i Bejkona
Petrušev hvata dva ofanzivna skoka i donosi nove napade Dubaiju, Bejkon dolazi do lakih poena i vraća dvocifren plus - 47:36.
18' - Osetkovski polovičan
Dilan Osetkovski dao je jedno od dva slobodna bacanja - 43:36.
17' - Milton pod faulom
Milton poentira pod faulom i daje dodatno slobodno bacanje poslije promašaja Karlika i Bonge - 43:34.
16' - Bune se Obradović i Džouns
Petrušev izbija loptu Tajriku Džounsu, on protestuje i kaže da je fauliran, isto od arbitara traži Obradović, ali nema njihove reakcije - 41:32.
15' - Trojka Muse i slavlje
Musa je pogodio trojku sa oko osam metara i to je počeo da slavi, a Marinković je uzvratio istom mjerom - 41:30.
14' - Trojka Miltona, pa Petrušev
Milton daje Trojku poslije sjajnog poteza Bonge koji je "iščupao" loptu, a Petrušev poentira na drugoj strani - 38:27.
12' - Ponovo Tajrik i Petrušev
Nastavlja se obračun na centarskim pozicijama, prvo Tajrik a onda Petrušev opet ostaje sam - 34:24 za Dubai.
11' - Tajrik, pa Petrušev
Drugu četvrtinu otvara Tajrik Džouns poenima, a onda Petrušev ostaje potpuno sam pod košem, nikoga nije bilo pored njega, za lake poene - 30:20.
Statistika prve četvrtine
Dubai šutira nevjerovatno u prvoj četvrtini 6/6 za tri, 3/8 za dva, uz 4/6 sa penala. Ima sedam skokova, isto toliko asistencija, tri izgubljene i dvije ukradene lopte.
Partizan je na 3/10 za dva, 2/5 za tri, 6/8 sa penala, osam skokova, po četiri asistencije i izgubljene, te tri ukradene lopte.
Najefikasniji u Dubaiju je Bertans sa 12 poena, a u Partizanu je Parker sa devet poena.
10' - Kraj prve četvrtine
Završena je prva četvrtina, Dubai vodi, Bonga je promašio oba slobodna bacanja, a Parker je napravio drugu ličnu - 28:18.
9' - Bonga i Karlik na terenu
Na parketu su Karlik Džouns i Isak Bonga, sa njemačkim reprezentativcem je Partizan zaigrao mnogo čvršće u odbrani - 24:14.
8' - Vodi Dubai
Domaći tim ima veliku prednost u prvoj četvrtini - 24:12.
7' - Trojka Bejkona za "+10"
Bejkon pogađa trojku, petu iz pet pokušaja Dubaija za dvocifreni plus - 22:10. Obradović reaguje tajm-autom.
6' - Promašeni ziceri
Vašington dva puta u nizu promašuje zicere, sam u reketu, a poslije promašenog zicera Petruševa, Braun je napravio faul u napadu - 19:10.
6' - Tajm-aut
Prvi tajm-aut na meču prije slobodnih bacanja Kabengelea, Parker ga je faulirao - 18:10.
4' - Nestvarni Bertans
Bertans je dao 11 poena za četiri minuta, a Partizan ukupno 10 - 16:10 za Dubai.
4' - Parker i Bertans
Trojkaški obračun, prvo Parker za Partizan, pa Bertans za Dubai, domaćin vodi sa 13:8 poslije četiri minuta igre.
2' - Bertans raspucan
Davis Bertans raspucan je na startu meča, dao je pet poena - 8:2.
Startna postava Partizana
Vašington, Lakić, Braun, Parker, Osetkovski
Meč uskoro počinje
Meč u Dubaiju počinje u 18 časova.
Obradović oprezan pred meč
