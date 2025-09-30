Trener Partizana Željko Obradović istakao da je Dvejn Vašington imao kupljenu kartu za Ameriku prošle sezone i da je zbog privatnih problema htio da napusti klub.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV/Printscreen

Košarkaši Partizana novu sezonu u Evroligi počinju gostovanje Dubaiju, a navijači očekuju mnogo od američkog beka Dvejna Vašingtona. U finišu prethodne sezone "Voš" je pokazao koliko može, a samopouzdanje koje je izgradio kroz rad sa Željkom Obradovićem trebalo bi da mu pomogne - i lansira ga među najbolje bekove Evrolige.

Gostujući na platformi "Part+", Željko Obradović je opširno govorio o procesu koji je Dvejn Vašington prošao od kako je prethodnog ljeta stigao u klub. Nakon sezone prepune oscilacija, tokom koje je čak razmišljao da napusti Partizan i vrati se u SAD, Vašington je postao noilac igre crno-bijelih u KLS, kada je pod komandom Bogdana Karaičića osvojena titula koja se čekala deceniju.

"Kada pričamo igrački, bilo je nekoliko situacija, ali bilo je i privatnih stvari gdje je on imao problema. Kao i uvijek, probao sam da pomognem i nadam se da sam pomogao. On je to prepoznao. Na toj relaciji igrač-trener, ljudske stvari su i te kako važno. Ja pokušavam uvijek da razumijem. Nema u mom trenerskom životu neki trenutak kad je igrač nešto tražio, da mu nisam dozvolio ili nisam dao. Ali kad traži, ne kad uradi sam neke stvari. Mora da postoji red i disciplin u timu. Samo se o tome radi. Neću da kažem da je on bio nedisciplinovan, ali njegov način razmišljanja i igranja košarke je bio takav da kad ima loptu 'Možda neću imati drugu priliku'. Nije tako. Ja pokušavam i sad, a neće to biti završeno za sva vremena nego će se uvijek ponavljati, da i on mora kao svako da poštuje loptu", rekao je Željko Obradović u intervjuu za "Part+".

Vidi opis "Željko, on već ima kartu za SAD": Htio da ode iz Partizana, a Obradović ga ubijedio da bude MVP Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN Prees Br. slika: 5 5 / 5

Prilagođavanje na evropsku košarku nije bilo lako za Dvejna Vašingtona. Željko Obradović je morao da ga smiruje i da ga usmjerava. Najveći problem bilo je to što Vašington nije shvatao da će i sljedeća lopta ići njemu u ruke - i dalje je imao mentalitet NBA igrača, da je bolje da se ispuca dok dobija lopte od saigrača.

"Nemoj prvu opciju, stani, pogledaj, ajmo da odigramo. Tu se promijenio. Njegov kvalitet kao napadača nije sporan. Šut za tri poena, njegova brzina, mogućnost da igra 1 na 1. Sjećam se utakmice protiv Fenerbahčea koju smo dobili, gdje je Fener igrao tu odbranu gdje su mijenjali, on je sve to prepoznao i odigrao izvanredno. To je suština, da bude miran u glavi i da igra. Nije suština da daš svaku utakmicu 30 poena, nego da igraš rezonski. To očekujem od njega i svih igrača. Kad su dobre odluke, ja nemam nikakav problem. Kad su loše, tu su problemi. On je ranije bio sklon lošim odlukama. I on to zna. Razgovarali smo sa njim, kao i sa svim ostalim igračima. Pokažemo video i ukažemo da su to loše odluke", rekao je Obradović.

Obradović ističe da je Dvejn Vašington u finiše sezone imao kupljenu avionsku kartu za SAD, a da je nakon što mu je Bogdan Karaičić to dojavio, morao da razgovara sa bekom Partizana. Nakon dugog i konstruktivnog razgovora Dvejn je odlučio da ostane u timu, a zatim je odigrao nekoliko impresivnih mečeva!.

"Kad smo igrali KLS i kada sam zajedno sa ljudima iz kluba odlučio da Bogdan bude taj koji će da vodi... Odigrali smo onu prvu utakmicu protiv Železnika i dobili, ona druga se izgubila i onda treću nisu igrali ni Pokuševski ni Vašington. Dobilo se kako se dobilo, djeca su odigrala izvanredno. Onda je meni Bogdan rekao da Vašington već ima izvađenu kartu da sljedeće jutro ide za Ameriku i da se vrati. Ja sam razgovarao prije toga sa njim, on je imao probleme, porodične. ne bih da ulazim u to. Rekao sam mu da sam ja na njegovoj strani šta god da treba. Poslije dva dana mi je rekao da se situacija malo poboljšala. Tu noć sam ja njega zvao i on mi je rekao 'Da, imam Kouč, ja bih da idem, familija...'. Ja sam rekao 'Voš, razumijem te, rekao si da je bolje. Ovdje se radi o tri dana. Tri dana da ostaneš, eventualno možda pet, imaćeš priliku da budeš MVP i zadovoljstvo da osvojiš još jedan trofej. Molim te da razmisliš'. Imali smo dug razgovor, on je na kraju prelomio. Došao je ujutru, rekao 'Kouč, hvala' i desilo se šta se desilo. Strpljenje je mnogo važno, razgovori gdje si otvoren. Pokušavaš da objasniš igračima šta je dobro za njih, šta za tim. Ljudski odnosi su važni. Porodica je na prvom mjestu, ali na sreću sve je ispalo dobro. Bio je prezadovoljan kada je ostao i načinom na koji je odigrao finale protiv Spartaka", zaključio je trener Partizana.