Da li Vašington ostaje u Partizanu? Dva puta "odlazio", postao MVP, pa progovorio o ugovoru

Sjajne partije Dvejna Vašingtona u završnici sezone možda su mu "kupile" mjesto u Partizanu naredne godine.

Da li će Dvejn Vašington biti novog tima Partizana za narednu sezonu? To je i dalje neizvjesno, ali su sada daleko veće šanse nego što su bile prije nekoliko mjeseci kada je praktično bio i sklonjen iz tima zbog loše forme. Tu "disciplinsku mjeru" koju mu je izrekao Željko Obradović odlično je razumio i drastično se popravio u završnici sezone, tako da je kao MVP odveo Partizan do šampionskog pehara u domaćem prvenstvu.

Poslije još jedne ubjedljive partije, upitan je i kakvi su mu planovi za 2025/26 i da li će biti dio Partizana: "Idem kući. Jedino o čemu trenutno razmišljam jeste da vidim svoju porodicu, ženu i djecu. Da se odmorim, a kada za to dođe vrijeme, razmišljaću o narednoj sezoni i svemu ostalom", rekao je Dvejn Vašington.

"Sada sam samo veoma zahvalan zbog svega što sam ostvario ove sezone", dodao je Amerikanac koji očigledno neće žuriti oko odluke koja zanima sve navijače crno-bijelih.

Vašington već "odlazio" iz Partizana

Interesantno je da je Dvejn Vašington još na startu sezone već "odlazio" iz Partizana pošto je morao da prekine ugovor nakon poziva iz NBA lige. Ostao je doduše samo nekoliko dana u SAD, pojavio se na treninzima Šarlota, ali nije dobio stalni ugovor, a Partizan je čak i lijepo zaradio od njega.

Potom je ponovo "tražio formu", igrao promjenjivo, a kada se počelo pričati o tome da će prvi otići iz Partizana, još tamo negdje u martu, ozbiljno je to shvatio i promijenio stav: "Vašington igra bolje jer je promijenio način treninga i način razmišljanja o košarci. E sad, koliko će to da ga drži, to ćemo vidjeti. Ako bude nastavio da igra na ovaj način, on je mnogo ozbiljan i mnogo bitan za nas. Mnogo pričam sa njim", kazao je Obradović nakon 30 poena koje je Vašington "spakovao" Dubaiju.

"Protiv Spartaka je ovdje igrao odlično, tamo je igrao nešto manje. Ali njegovo ponašanje na toj utakmici bilo je fantastično. od početka do kraja je bodrio ekipu, prvi ušao u svlačionicu, ovjeravao sa igračima, radovao se kao da je on bio najbolji igrač. To su dobri primjeri i zato igra na nivou na kojem igra".