"Ako su mogli Dražen i Dončić, što ne mogu oni?": Đurovića oduševila tri klinca, poručio Partizanu šta sa njima

Vlade Đurović se oduševio igrama mladih igrača Partizana u finišu Košarkaške lige Srbije.

Izvor: MN press/Arenasport

Partizan i Spartak su se sastali u finalu Košarkaške lige Srbije, a proslavljeni srpski trener Vlade Đurović je istakao da mu je najdraže što su Uroš Mijailović, Uroš Danilović i Đorđe Šekularac dobili šansu u timu Partizana.

"Iznenađujuće finale, normalno svi su očekivali da igraju Partizan - Zvezda. Spartak je sasvim zasluženu tu gdje jeste, a mnogo dobro je odigrao i FMP, a ja sam jedan od onih sagovornika koji smatra da bi Srbija mogla da ima i sasvim dobro domaću ligu. Onda bi i neki drugi centri bi se malo pojačali", rekao je na startu Đurović.

On je zatim odmah pohvalio to što su tri jako mlada igrača dobila priliku da igraju, a takođe je pomenuo i veću ulogu Alekseja Pokuševskog i Balše Koprivice u domaćem takmičenju.

"Najviše me oduševilo to što vidimo tri klinca i dva momka koji su i ranije zasluživali da igraju više Koprivica i Pokuševski dobijaju šansu. To je najveća dobit za našu košarku i za navijače. Mislim da je navijačima Partizana puno srce kada vide ovo", rekao je on.

Kako su mogli Dražen, Sale, Dončić?

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Kao trener bio je poznat kao neko ko se ne libi da da šansu mladim košarkašima, pa je upravo on bio taj koji je dao loptu u ruke 17-godišnjem Draženu Petroviću u Šibeniku. Nekada su u cijeloj Jugoslaviji svuda mladi igrači bili lideri.

"Ovo se radilo ranije. Kada sam ja bio u Šibeniku Dražen je imao 17 godina i bio je glavni igrač u ekipi. Igrao je 40 minuta, nije imao izmjenu. Veliki igrač Srećko Jarić mu je bio rezerva. Dončić je sa 17 godina igrao u Realu i osvojio Evroligu, Komazec je sa 16 godina igrao za prvi tim, njega sam gurnuo. Đorđević je sa 17 godina, možda i manje, igrao za prvi tim. Neša Ilić sa 18, Prelević, Trifunović... U mnogim klubovima je bilo tako. Postoji jedno mišljenje da ne treba mlad igrač da se gurne u vatru da ne izgori, da ga ne pokvari to. Ja se ne slažem sa tim, ja mislim da ga treba gurnuti ako vrijedi", rekao je on.

Kako treba da se razvijaju mladi igrači?

Izvor: MN PRESS

"E sad, kao što je Teodosić išao postepeno... Prvo je igrao za Borac, tako isto je uradio Kićanović. Ne direktno u Partizan. Ovi klinci sada ako na jesen ne budu mogli da igraju za Partizan oni moraju da odu negdje. Kao što Miškovi igrači prvo igraju za OKK Beograd, pa idu u Megu. To je jedini pravi put", istakao je Vlade Đurović.

Naglasio je nekadašnji trofejni trener da mladi igrači nikako ne smiju da sjede na klupi. Moraju da rade preko ljeta kada stariji odmaraju, ali takođe moraju i da idu u manje klubove da se kale. Kada su tako radili Teodosić i Kićanović, zašto ne bi i neki drugi?

"Imamo još mladih igrača, ali ovi klinci ne smiju da propuste ovo ljeto, pa da idu na more. Amerikanaca neće biti ovdje, oni ne. Moraju da imaju program i što se tiče kondicionog, košarkaškog i atletskog trenera. Oni moraju da rade cijelo ljeto i ne samo oni nego i svi mladi igrači", rekao je on i dodao:

"Osnovna stvar za mlade igrače je da igraju. Bolje je igrati u OKK beogradu 30 minuta, nego sjediti na klupi u Zvezdi i Partizanu. Ništa tim ne dobijaš. On kad izađe u grad on je igrač Partizana i on više vrijedi, ali on nema od toga ništa. Jeste da on trenira sa boljim igračima, ali oni moraju, ovi klinci - prevazišli su juniore i moraju da igraju sa seniorima, da nauče da dobijaju batine. Da odu u neki Čačak, Kraljevo, da se kali,. Ako bude sjedio na klupi Partizana, izgubljena mu je godina. Treninzi su mnogo bitni, ali samo na utakmicama se postaju igrači."