"Majstore, moj naklon - zašto ne igraš ovako češće?": Vlade Đurović zbog Zvezdine pobjede nije mogao da spava!

Vlade Đurović pohvalno govorio o Rokasu Gedraitisu.

Vlade Đurović oduševljen je igrom Crvene zvezde u velikoj pobjedi protiv Olimpijakosa. Poslije nekoliko nedjelja njegovih glasnih kritika, sada je nizao samo pohvale na račun crveno-bijelih i njihovih igrača.

"Pričao sam o toj utakmici sa mnogim ljudima. Razmišljao sam sljedeće - da li bi iko očekivao da Zvezda pobijedi i Cedevita Olimpiju u Ljubljani bez četvorice visokih igrača? Da li bi iko očekivao pobjedu protiv Podgorice u Budućnosti, protiv Igokee? Vrlo teško. Na Istoku i na Zapadu NBA lige teško bi timovi sa dna tabele dobili Olimpijakos u Atini kada bi bio maksimalno motivisan", rekao je on za TV Arena sport.

Zvezdinu pobjedu protiv Olimpijakosa nazvao je čudom i podvigom. Zbog toga je i naklonom čestitao crveno-bijelima trijumf u Pireju.

"Moramo da se naklonimo igračima, stručnom štabu i upravi. Strašan rezultat, nadoknadila su se ona četiri poraza (Makabi, Žalgiris, Bajern i Milano) za kojima smo svi plakali. Da nisam gledao, a da mi je neko rekao da je Zvezda ubjedljivo pobijedila, pomislio bih da su igrali 'bugarsku zonu 2-3', da su igrali nekad zonski presing, pet 'malih' protiv pet visokih. Ali ništa od toga nije bilo, već je igrana normalna odbrana bez pomaganja. Centar Olimpijakosa Fal 'zida' protiv Davidovca, viši 20 centimetara i teži 20 kilograma od njega i niko Davidovcu ne pomaže, nevjerovatno", nizao je Đurović pohvale.

"On je doveden za velike pare, što ne igra ovako češće?"

Uz pohvale treneru Janisu Sferopulosu za pripremu utakmice, posebno je naglasio doprinos litvanskog krila Rokasa Gedraitisa, od koga traži da igra češće kao u Pireju. On je u Dvorani mira i prijateljstva pogodio šest trojki iz sedam šuteva.

"Nije Zvezda baš pogađala sve, nije baš tako i nije ovde bio slučaj da su im ulazile trojke i da su zato pobijedili. Bilo je igrača kao što je Gedraitis šutirao trojke 6/7, fantastično, a onda su počele prozivke da ga stalno kritikujem kao i Brauna. Međutim on je doveden za dobre pare da ovo radi na svakoj drugoj, trećoj utakmici, a on radi na svakoj 15, 16. utakmici. Pa ne može od jedne utakmice da se živi. Svaka mu čast, da nije odigrao ovako Zvezda ne bi imala šansu da dobije. Ali čekaj čovječe, zašto ne igraš ovako češće?", rekao je Đurović.

"Napisao bih veliki naslov ' Bravo majstore' kada bi tako igrao stalno, ne može da se igra svaka osma utakmica, a u ostalim te nema nigdje. Bio je rasterećeniji, znao je da nema visokih, da mora da igra htio - ne htio. To se nije odnosilo jedino na Brauna. On na moje veliko zadovoljstvo nije igrao više nego kada su oni tu, nevjerovatno, ali to je odlika Sferopulosa, svaka mu čast", dodao je Đurović.

Ako Zvezda dobije naredne tri, ide u Top 4

Analizirao je srpski stručnjak i Zvezdin raspored, počev od duplog kola Evrolige sljedeće nedjelje i utakmica protiv Virtusa u srijedu i Reala u petak, obje u Beogradskoj areni. Potom će ugostiti i Efes, a onda će u posljednjem kolu gostovati Panatinaikosu.

"Zvezda u posljednjem kolu ide Panatinaikosu i računao bih to kao i Olimpijakos u gostima, da nemaš šta da računaš na tu utakmicu. Biće veoma teško. Ali imamo prije toga tri kod kuće, ako dobijemo sve tri, bićemo u Top 4. Zašto? Jer će 20 pobjeda imati i Monako, a može i Partizan da napravi toliko pobjeda, ako napravi svih pet trijumfa do kraja. Isto može i Bajern. Zvezda će u tom slučaju biti u Top 4, jer ima 2-0 sa Monakom", kazao je Đurović.

Rekao je da je od uzbuđenja zbog Zvezdine pobjede protiv Olimpijakosa cijelo veče pravio kalkulacije.

"Veoma je teško dobiti Real, pa je objektivno rečeno da će Zvezda sa dvije pobjede biti u Top 6. Znači, ne igra plej-in i u prvom kolu biće slobodna. Ako dobije samo jednu, biće u Top 8, jer ima sa Parizom 2-0. On ne može da napravi više od dvije pobjede, jer ima tri gostovanja (Fenerbahče, Pariz, Real) kao da mu je najveći neprijatelj pravio raspored", kazao je Đurović.

"Prema tome bilo kakav niz ekipa od 18 pobeda Zvezda je najbolja je ima 2-0 sa Parizom i ne može ispod osmog mjesta ako dobije samo jednu. Normalno, i Baskonija je napravila veliki posao Zvezdi i Partizanu. E, ti nezainteresovani kada bi skinuli još neki skalp, onda ovo što govorim možda ne bi moralo da bude baš tako.Govorim onako kako sam računao, a računao sam cijelu noć jer od zadovoljstva nisam mogao da spavam. Dakle, sigurno smo sa tri pobjede u Top 4".

