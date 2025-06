"Da me više ne zovu Aleksander": Obrisao prezime sa dresa Reala čim je došao u klub

Trent Aleksander-Arnold došao je u Real Madrid i napravio drastičnu promjenu - oba prezimena je sklonio sa dresa.

Izvor: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

Novi as Real Madrida Trent Aleksander Arnold (26) progovorio je španski na promociji u Realu, a onda rekao novinarima zašto će mu na leđima pisati samo "Trent" uz njegov broj "12".

"Lako je objašnjenje za to, da budem iskren. Kada putujem po Evropi to dosta zbunjuje ljude. Kao da imam tri imena, Aleksander-Arnold, ljudi me zovu Arnold, Aleksander, Aleks, Trent... Mnogo toga smišljaju. Zato sam mislio hajde da to pojednostavimo. Neka piše 'Trent' na leđima i neka me znaju kao Trenta. To mi je ime i tako neka me zovu", kazao je momak iz Liverpula.

Trent je stigao u Real iz Liverpula za simbolično obeštećenje između 6,2 i 10 miliona evra, jer mu svakako za manje od mjesec dana ističe ugovor i postaje slobodan igrač. Madriđani su platili taj iznos jer žele da igra za njih na FIFA Svjetskom prvenstvu za klubove koje počinje za dva dana u Sjedinjenim Državama.

Njegova baka bila u vezi sa Aleksom, stric njegov saradnik

Trent Aleksander Arnold je autentična zvijezda Liverpula. Rođen i odrastao u tom gradu, do današnjeg dana nije bio član drugog kluba osim velikana sa Enfilda.

Njegova baka po majci, Dorin Karling, bila je u vezi sa legendarnim menadžerom Mančester junajteda ser Aleksom Fergusonom (83) prije nego što se odselila u Sjedinjene Države. Zato je imao pravo da igra i za reprezentaciju SAD, ali je njegov izbor od starta bila samo Engleska.

Takođe, sa Mančester junajtedom ga povezuje i njegov ujak, Džon Aleksander, bivši igrač Redinga i Milvola, koji je godinama tokom Fergusonovog mandata bio klupski sekretar "crvenih đavola".

Ipak, za razliku od strica, Trent je svoju karijeru vezao za Liverpul i u njemu postao legenda.