Roma teškom mukom slomila otpor Sasuola: Muharemović i Matić dugo držali "nulu", ali nisu izdržali do kraja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Roma kuburi sa brojnim izostancima, a ni ovaj meč nije mogao proći bez povrede.

Tarik Muharemović, Nemanja Matić, Sasuolo Izvor: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Dugo se Roma mučila protiv Sasuola, ali je na kraju zasluženo slavila 2:0 (0:0) i tako zadržala poziciju pri samom vrhu tabele.

Tim Đan Pjera Gasperinija imao je terensku inicijativu, stvarao prilike, ali su se gosti veoma uspješno branili sve do finiša, kada su u periodu od tri minuta dva puta kapitulirali i slavlje u Rimu moglo je da počne.

Nakon brojnih promašenih prilika, prvo je Manu Kone matirao odličnog Arijaneta Murića u 76. minutu, da bi već u 79. Matijas Sule krunisao odličnu akciju napadačke linije "vučice" i postavio konačnih 2:0.

Ipak, ni ova utakmica nije mogla da protekne bez problema za Gasperinija. Prije nekoliko dana Roma je ostala bez Artema Dovbika. Povrijedio se Ukrajinac i ostavio rimski tim samo sa jednim napadačem u rosteru, a upravo taj jedan danas je doživio povredu i morao je ranije van terena.

Evan Ferguson dobio je dva nezgodna udarca u donji dio leđa, pa je već u 39. minutu Roma ostala bez klasičnog napadača. Zamijenio ga je Stefan el Šaravi, a Dibala je morao u sami vrh napadačke linije. Promijenila se igra domaćih, u nastavku su krenuli u dodatnu ofanzivu, koja im se na kraju isplatila.

Nemanja Matić i strijelac drugog gola Matijas Sule
Izvor: Alfredo Falcone / Zuma Press / Profimedia

Odigrao je Sasuolo veoma dobar meč, naročito u defanzivi, iako su i gosti imali svoje prilike iz kontranapda. Tarik Mhuaremović bio je ubjedljivo najbolji igrač u poraženom timu, dok je među boljim bio Nemanja Matić.

Moraće Gasperini dodatno da kombinuje narednih dana, jer Romu čekaju mečevi i u Ligi Evrope i u italijanskom kupu, a igrački kadar praktično je prepolovljen. Ipak, trenutno je sa Milanom bodovno izjednačena na drugoj poziciji Serije A, s tim da "rosoneri" imaju dvije utakmice manje.



