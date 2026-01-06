U Romi frustrirani: Nova povreda - planirano pojačanje ekspresno vraćaju u Englesku

Peh za pehom za Jamajčanina Liona Bejlija koji je trebalo da bude veliko pojačanje, a za "vučicu" je upisao samo deset nastupa.

Izvor: Raffaele Conti 88/Shutterstock

Smatrali su u Romi da će dovođenjem Liona Bejlija riješiti probleme na krilnim pozicijama, s obzirom na to da i Paulo Dibala često kuburi sa izostancima, ali dolazak Jamajčanina na pozajmicu iz Aston vile pretvorio se u pravi košmar za Rimljane.

Roma bi sada, prema navodima italijanskih medija, mogla da razmotri prijevremeni prekid njegove pozajmice, a sve nakon još jedne povrede koja ga je izbacila iz tima za današnju utakmicu protiv Lećea (18 časova).

Klub je objavio spisak igrača, a na njemu se, upadljivo, ne nalaze Bejli, Lorenco Pelegrini i Tomazo Baldanci. Prema pisanju " Gazete delo Sport", razlog je to što je reprezentativac Jamajke osjetio bol u butini, pa je trenirao odvojeno od ostatka ekipe.

Bejli bez ikakvog učinka u Romi

Izvor: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

Ovo je samo najnoviji u nizu pehova u njegovom neslavnom boravku u "Vječnom gradu", s obzirom na to da je od dolaska na pozajmicu iz Aston vile propustio čak 14 od moguće 24 utakmice Rome.

Bejli je dobio samo jednom bio starter, protiv Sasuola, ali je tada zamijenjen već na poluvremenu, pa je na 10 takmičarskih nastupa (sedam u Seriji A i tri u Ligi Evrope) ukupno odigrao svega 237 minuta.

Sve je krenulo loše od samog početka - već 24 sata nakon dolaska zadobio je istegnuće mišića butine, zbog čega je bio van terena skoro dva mjeseca. Kada je konačno debitovao, uslijedila je nova povreda – ovoga puta mišića zadnje lože – svega 28 dana kasnije, a potom i još jedna uoči Božića.

Navijači Rome su sve nezadovoljniji i sve glasnije traže da se pozajmica prekine čak šest mjeseci ranije, kako bi klub mogao da uloži u funkcionalnijeg igrača.

Jednogodišnja pozajmica plaćena je tri miliona evra, uz opciju otkupa za dodatnih 20 miliona, plus još dva miliona kroz bonuse.