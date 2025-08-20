Neviđeni peh: Juče potpisao za Romu, danas se povrijedio

Odmah hladan tuš za Đan Pjera Gasperinija.

Izvor: X.com/AS Roma

Nevjerovatan peh zadesio je Romu, koja je juče predstavila svoje najnovije pojačanje, a danas ostala bez njega.

Lion Bejli potpisao je ugovor sa "vučicom" u utorak. Ozvaničena je saradnja nakon što je Bejli postao prvi Jamajčanin u dresu Rome. Stigao je na pozajmicu iz Aston vile za tri miliona evra, uz mogućnost da ostane u Vječnom gradu ukoliko obje strane budu zadovoljne. U tom slučaju Rimljani bi na adresu engleskog kluba morali da uplate 20 miliona evra.

Ipak, boravak u Rimu za Bejlija nije dobro počeo. Već na prvom treningu sa novim saigračima doživio je povredu mišića koja bi mogla da ga drži van terena najmanje tri nedjelje. Prema navodima iz Italije, Jamajčanin će sutra obaviti dodatne preglede, ali ozbiljno rizikuje da propusti utakmice protiv Bolonje i Pize.

Đan Pjero Gasperini tako bi na startu nove sezone mogao da ostane bez planiranog pojačanja. Bejli pokriva krilne pozicije, a može da igra na obje strane terena.

Pogledajte kakav doček su Bejliju priredili navijači Rome: