logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neviđeni peh: Juče potpisao za Romu, danas se povrijedio

Neviđeni peh: Juče potpisao za Romu, danas se povrijedio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Odmah hladan tuš za Đan Pjera Gasperinija.

Lion Bejli Izvor: X.com/AS Roma

Nevjerovatan peh zadesio je Romu, koja je juče predstavila svoje najnovije pojačanje, a danas ostala bez njega.

Lion Bejli potpisao je ugovor sa "vučicom" u utorak. Ozvaničena je saradnja nakon što je Bejli postao prvi Jamajčanin u dresu Rome. Stigao je na pozajmicu iz Aston vile za tri miliona evra, uz mogućnost da ostane u Vječnom gradu ukoliko obje strane budu zadovoljne. U tom slučaju Rimljani bi na adresu engleskog kluba morali da uplate 20 miliona evra.

Ipak, boravak u Rimu za Bejlija nije dobro počeo. Već na prvom treningu sa novim saigračima doživio je povredu mišića koja bi mogla da ga drži van terena najmanje tri nedjelje. Prema navodima iz Italije, Jamajčanin će sutra obaviti dodatne preglede, ali ozbiljno rizikuje da propusti utakmice protiv Bolonje i Pize.

Đan Pjero Gasperini tako bi na startu nove sezone mogao da ostane bez planiranog pojačanja. Bejli pokriva krilne pozicije, a može da igra na obje strane terena.

Pogledajte kakav doček su Bejliju priredili navijači Rome:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Roma Lion Bejli

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC