Marinović nakon poraza o skandiranju "Vinko, odlazi": Zaslužili smo veću podršku!

Trener Borca prokomentarisao je nezadovoljstvo publike poslije poraza u derbiju od Zrinjskog u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fuadbaleri Borca završili su polusezonu porazom od Zrinjskog 1:0 na Gradskom stadionu u Banjaluci, iako su Mostarci posljednjih pola sata igrali sa igračem manje nakon isključenja Duje Dujmovića.

Borac je ipak završio prvi dio prvenstvo kao jesenji šampion sa tri boda prednosti nad „plemićima“, ali nije uspio da dobru polusezonu kruniše nad najvećim konkurentom za titulu. Umjesto toga doživio je četvrti poraz zaredom kod kuće od Zrinjskog u svim takmičenjima.

Trener Borca Vinko Marinović poslije utakmice ipak nije bio pretjerano nezadovoljan, naprotiv, čestitao je svojoj ekipi na dobroj utakmici i poručio da sada slijede pripreme za proljećni dio sezone.

"Mislim da smo čitavu utakmicu kontrolisali, osim te jedne situacije kad se desio penal. Imali smo svoje šasne koje su bile jako dobre, ali nismo danas bili efikasni i onda se tako završilo kao što se završilo. Kad ne daš gol, ne možeš ni očekivati pozitivan rezultart, pogotovo u situacijama kada protivnik vodi 1:0. Sve u svemu momcima nemam šta da zamjerim, odigrali su dobru utakmicu. To je jednostavno fudbal, nekad daš sve od sebe i ne dobiješ utakmicu, ali ne moraš ni da izgubiš. Momcima čestitam na svemu što su dosad uradili i idemo dalje. Liga je teška, to se i sada pokazalo. Svak utakmica je jako teška. Sada idemo na odmor. Imamo tri boda prednosti, bili smo u situaciji kada smo bili i na minus dva, mogli smo danas otići na devet bodova, zadržati šest, na kraju je razluika tri boda. Slijedi nastavak prvenstva na proljeće, na nama je da se dobro pripremimo i da nastavimo dalje u ovom ritmu", rekao je Marinović.

Banjalučani su u nedjelju propustili priliku da eventualnom pobjedom pobjegnu Zrinjskom na devet bodova razlike i tako naprave veliki korak ka osvajanju šampionske titule.

"Jeste, naravno da je propuštena prilika. Ali opet nemam šta momcima da zamjerim, imali smo i igru i šanse, nismo ih iskoristili. Lopta nije htjela u gol i to je tako, vratiće nam se na nekoj drugoj utakmici. Momci su dali sve od sebe, danas nije išlo, trebalo nam je možda i malo sreće koja nije bila na našoj strani. Idemo dalje, prvenstvo je teško i zahtjevno, spremaćemo se za nastavak", rekao je Marinović.

Trener Borca ocijenio je jesenji dio sezone kao uspješan.

"Mi smo i u Mostaru odigrali jako dobro i imali prilike koje nismo iskoristili. To je fudbal koji ide i on će uvijek izmjeriti i dati ono što treba svakoj ekipi. Na nama je da nastavimo da radimo i mislim da smo opet imali uspješnu polusezonu, prvi smo, imamo tri boda prednosti i slijedi nam nastavak prvenstva".

Tokom derbija na Gradskom stadionu, kao i poslije njega navijači Borca skandirali su protiv uprave kluba, ali i trenera Marinovića i poručili mu "Vinko odlazi".

"Navijači imaju svoje viđenje. Ja radim tu, imam svoj posao, zna se ko je odgovoran, ja sam odgovoran, tu je i uprava... Mislim da su ovi momci, ali i svi mi zajedno, dali jedan maksimum tokom sezone, ipak smo prvi i mislim da smo sigurno zaslužili veću podršku od ovoga što se desilo na ovoj zadnjoj utakmici", prokomentarisao je Marinović skandiranje sa tribina.