Mile Svilar "poklonio" gol Atalanti: Greška golmana Rome kumovala trijumfu "nerazura" (VIDEO)

Veliku grešku napravio je Svilar u 12. minutu meča sa Atalantom.

Veliki derbi 18. kola Serije A igraju večeras u Bergamu Atalanta i Roma, a "Boginja" je u 12. minutu stekla prednost nakon kardinalne greške Mileta Svilara.

Čuvar mreže koji je u dosadašnjem toku sezone na 16 nastupa sedam puta uspio da sačuva mrežu poklonio je gol Atalanti. Izveli su nerazuri korner sa lijeve strane, Svilar je krenuo da uhvati loptu, ali ju je promašio, da bi u nastaloj gužvi Đorđo Skalvini grudima ugurao loptu u mrežu.

Smatrali su igrači Rome da je u toj situaciji defanzivac domaćih napravio prekršaj nad Svilarom. Provjeravala se ova situacija u VAR sobi, ali je na kraju glavnom arbitru Mihaelu Fabriju javljeno da nema ništa sporno.

Pogledajte pogodak kojim je Atalanta došla do vođstva u Bergamu:

Bio je to, ispostavilo se, i jedini pogodak u ovom duelu, pa je Atalanta u prvoj utakmici u 2026. godini upisala ukupno šestu pobjedu u prvenstvu i na tabeli uživo napredovala za dvije pozicije.

Ujedno, dugogodišnji trener Atalante Đan Pjero Gasperini, koji je od 2016. godine bio komandant ovog kluba, doživio je poraz u svom prvom povratku na ovaj stadion nakon odlaska prošlog ljeta.

