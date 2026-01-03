logo
(K)iks Juventusa: Leće čekao 14 godina na bod u Torinu! (VIDEO)

(K)iks Juventusa: Leće čekao 14 godina na bod u Torinu! (VIDEO)

Fudbaleri Juventusa prekinuli su seriju pobjeda u italijanskoj Seriji A.

Juventus Leće Serija A Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon tri vezane prvenstvene pobjede, Juventus je u subotnjem 18. kolu Serije A ugostio Leće i poslije 14 godina prvi put samo osvojio bod u Torinu!

JUVENTUS - LEĆE 1:1 (0:1)

Juve je žestoko krenuo i već u sedmom minutu golman Lećea Vladimiro Falkone je na jedvite jade i uz pomoć stative spriječio vođstvo! Glavom je šutirao Kanađanin Džonatan Dejvid, ali je okvir gola spasio goste sa "štikle" Italije.

Potom su Veston Mekkeni, Manuel Lokateli i u dva navrata Andrea Kambijaso propuštali odlične šanse da donesu prednost "Staroj dami" iz Torina, a kazna je uslijedila u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena.

Praktično besposleni golman crno-bijelih Mikele di Gregorio morao je da vadi loptu iz mreže poslije greške Kambijasa, koju je iskoristio Lamek Banda i majstorski pogodio za vođstvo Lećea - 0:1.

Na samom početku drugog poluvremena, Juventus je stigao do izjednačenja!

Nakon duže akcije, Kenan Jildiz je šutirao iskosa, lopta je stigla do Vestona Mekkenija, koji je sa šest-sedam metara ubacio u nebranjenu mrežu - 1:1.

Uslijedila je ofanziva Juvea, a najbolju priliku za preokret izabranici Lućana Spaletija imali su u 63. minutu kada je defanzivac Lećea Mohamed Kaba igrao rukom, a poslije intervencije iz VAR sobe sudija Đuzepe Kolu pokazao na bijelu tačku.

Džonatan Dejvid je preuzeo odgovornost i katastofalno šutirao! Kanađanin je pokušao neku lošu "panenku" po sredini gola, što je rutinski odbranio Falkone.

Potom su u igru ušli Filip Kostić za Juve, odnosno Nikola Štulić za Leće i obojica srpskih fudbalera su mogla da se upišu u strijelce - najprije je šutirao Štulić pored same stative u 72. minutu, da bi minut kasnije udarac isprobao i Kostić, ali opet neprecizno. Najbliži golu Juve je bio u 93. minutu kada je Kenan Jildiz uzdrmao stativu.

Spaleti je desetak minuta ranije uveo i crnogorskog fudbalera Vasilija Adžića, ali ni to nije pomoglo da slome danas borbeni Leće, koji je prvi put osvojio bod u Torinu poslije skoro 14 godina.

Ekipa sa italijanske "štikle" je posljednji put remizirala u Torinu 2. maja 2012. godine kada je Klaudio Markizio doveo crno-bijele do prednosti a onda pet minuta prije kraja bod gostima donio Andrea Bertolaći.

Leće je posljednji put pobijedio Juventus na stadionu "Via del Mare" 20. februara 2011. godine, pogocima Alžirca Đameha Mesbaha i Andree Bertolačija, a u Torinu je samo jednom u istoriji osvojio kompletan plijen.

Bilo je to 25. aprila 2004. godine u epskom meču - 3:4, a Leće je do trijumfa vodio dvostruki strijelac Aksel - Sedrik Konan iz Obale Slonovače, uz pogotke Danijelea Frančeskinija i Urugvajca Ernesta Ševantona. Golove za "bjankonere" tada su postigli David Trezege, Enco Mareska i Alesandro del Pjero.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

