Roma prekinula post: "Vučica" savladala Leće u gostima

Roma stigla do 12. pobjede u Seriji A ove sezone.

Izvor: Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Nakon minimalnog poraza u prošlom kolu od Atalante, fudbaleri Rome danas su bili mnogo uspješniji. „Vučića“ je u okviru 19. kola gostovala kod Lećea i slavila rezultatom 2:0.

Roma je do prednosti stigla u 14. minutu kada je Dibala uposlio Fergusona koji je savladao golmana Falkonea za 0:1.

Mreža Lećea tresla se i u 38. minutu kada je pogodio Pisili, ali je vezni fudbaler Rome prethodno bio u ofsajdu. Roma je prednost mogla udvostručiti u posljednjem napadu prvog dijela, ali Ferguson je ovog puta malo zakasnio na prizemni centaršut Kabe sa lijeve strane.

Veliku priliku za Leće propustio je Pjeroti u 59. minutu kada nije bio precizan iz dobre pozicije. Kazna za ovu propuštenu priliku stigla je u 71. minutu.

Nakon kornera lopta je stigla na drugu stranu do Pisilija koji je uputio udarac, a lopta stiže do Dovbika koji je bio na dobrom mjestu i postavio nogu za 0:2.

"Vučica" je na taj način prekinula negativan niz od dvije utakmice bez pobjede u gostima, a ono što može da zabrine navijače je povreda Dovbika koji je morao van terena u 86. minutu.

Roma sada ima 36 bodova što je trenutno dovoljno za četvrtu poziciju, dok po tri boda manje imaju Komo i Juventus uz utakmicu manje. S druge strane, Leće ostaje na 16. poziciji sa 17 bodova. Rimljanje već u nedjelju čeka nova utakmica, a ovog puta će na svom terenu dočekati Sasuolo.



