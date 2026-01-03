Sead Kolašinac opet povrijeđen!

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac ponovo se povrijedio i morao je da napusti igru na derbiju Serije A između Atalante i Rome u Bergamu.

Izvor: Stefano Nicoli/LaPresse/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

As Atalante i reprezentacije BiH Sead Kolašinac baš nema sreće!

Defanzivac "zmajeva" je morao u 26. minutu utakmice protiv rimskog kluba da napusti teren zbog povrede.

Kolašinca je zamijenio tinejdžer Honest Ahanor, a tek se vratio nakon povrede koja ga je odvojila od terena nekih sedam-osam mjeseci.

Podsjetimo, Kolašinac je imao povredu prednjih ukrštenih ligamenata (ACL) i meniskusa u lijevom koljenu, koju je dobio 13. aprila 2025. u meču protiv Bolonje.

Vratio se u ekipu iz Bergama u novembru prošle godine u duelu Lige šampiona protiv Ajntrahta u Frankfurtu i od tada je standardan kod trenera Rafaelea Paladina.

Ovo će nesumnjivo zabrinuti selektora BiH Sergeja Barbareza, čiji izabranici 26. marta igraju polufinale baraža za plasman na Mundijal protiv Velsa, a u slučaju trijumfa u Kardifu, onda i finalni duel pet dana kasnije u Zenici protiv boljeg iz drugog polufinalnog dvoboja između Italije i Sjeverne Irske.

