Atalanta ekspresno imenovala novog trenera: Sead Kolašinac dobio novog šefa

Italijanski fudbalski stručnjak Rafaele Paladino imenovan je za novog trenera Atalante, saopštio je u utorak klub iz Bergama.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago

Paladino (41) je sa Atalantom potpisao ugovor do 30. juna 2027. godine, a na klupi je naslijedio hrvatskog stručnjaka Ivana Jurića, koji je juče dobio otkaz zbog serije loših rezultata.

Italijanski strateg je u karijeri vodio Fiorentinu i Moncu, a sada će imati zadatak da podigne Atalantu, za koju nastupa reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac, prema mjestima koje vode u evropska takmičenja.

"Boginja" je trenutno 13. na tabeli Serije A sa samo 13 bodova iz 11 mečeva.

(MONDO)