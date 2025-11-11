logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Atalanta ekspresno imenovala novog trenera: Sead Kolašinac dobio novog šefa

Atalanta ekspresno imenovala novog trenera: Sead Kolašinac dobio novog šefa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Italijanski fudbalski stručnjak Rafaele Paladino imenovan je za novog trenera Atalante, saopštio je u utorak klub iz Bergama.

Rafaele Paladino novi trener Atalante Izvor: www.imagephotoagency.it / imago

Paladino (41) je sa Atalantom potpisao ugovor do 30. juna 2027. godine, a na klupi je naslijedio hrvatskog stručnjaka Ivana Jurića, koji je juče dobio otkaz zbog serije loših rezultata.

Italijanski strateg je u karijeri vodio Fiorentinu i Moncu, a sada će imati zadatak da podigne Atalantu, za koju nastupa reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac, prema mjestima koje vode u evropska takmičenja.

"Boginja" je trenutno 13. na tabeli Serije A sa samo 13 bodova iz 11 mečeva.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Atalanta Serija A Sead Kolašinac Rafaele Paladino

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC