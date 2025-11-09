logo
Sprema se novi otkaz Ivanu Juriću: Atalanta razmišlja, Hrvat na izlaznim vratima

Ivan Jurić u posljednjih 12 mjeseci već je dva puta otpušten, sa sada mu se sprema i treći otkaz.

Nakon domaćeg debakla od Sasuola (0:3), Atalanta razmišlja da uruči otkaz hrvatskom stručnjaku Ivanu Juriću.

Stvari po "boginju" ne stoje uopšte dobro, tako da je klub iz Bergama blizu odluke da promijeni trenera. Kako javljaju italijanski mediji, konačna odluka očekuje se sutra.

Navodno je već isplivalo ime Jurićevog nasljednika. To bi mogao da bude Rafaele Paladino, nekadašnji trener Monce i Fiorentine.

Podsjetimo, u proteklih 12 mjeseci Ivan Jurić otpušten je dva puta, prvo u Romi, a zatim i u Sautemptonu. Početkom juna imenovan je za trenera Atalante, nakon što je Đan Pjero Gasperini odlučio da napusti "boginju" poslije devet godina i preuzme Romu.

Jurić ima ugovor sa Atalantom do 2027. godine.

Serija A Atalanta Ivan Jurić

