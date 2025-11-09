logo
Navijači Rome su ovo dugo čekali: Gasperini postavio "vučicu" na vrh Serije A!

Navijači Rome su ovo dugo čekali: Gasperini postavio "vučicu" na vrh Serije A!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Liderska pozicija za Romu nakon sigurne pobjede protiv Udinezea.

Trener Rome Đan Pjero Gasperini Izvor: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Đan Pjero Gasperini uoči utakmice protiv Udinezea primio je nagradu za najboljeg trenera proteklog mjeseca u Seriji A, a njegov tim odužio mu se sjajnom partijom, nakon koje je Roma preuzela lidersku poziciju u italijanskom prvenstvu.

"Vučica" je bila sigurna u duelu sa timom Koste Runjaića, slavila 2:0 (1:0), te tako bodovno prestigla Milan i Napoli i samostalno će biti na vrhu sa dva boda više, bar do završetka meča Intera i Lacija (20.45).

Bio je rimski tim dominantan tokom svih 90 minuta, pogađali su Lorenco Pelegrini (iz penala) i Zeki Čelik, dok je Udineze jedine dvije prilike imao nakon dva primljena gola.

Prvi put fenomenalno je intervenisao Mile Svilar, koji je onemogućio Nikola Zaniola da postigne gol nakon greške Evana Ndike. Kao i prethodnih sezona, Zaniolo je dočekan i ispraćen zvižducima od strane navijača Rome, koji mu nisu zaboravili način na koji se napustio "Olimpiko".

Artur Ata u samom finišu pogodio je stativu i bilo je to sve od gostiju u ovom meču.

Roma reprezentativnu pauzu dočekuje na vrhu tabele, sa osam pobjeda i tri poraza, a u narednom kolu gostovaće Kremonezeu.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Serija A Roma Udineze Đan Pjero Gasperini

