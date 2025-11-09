logo
"Zašto me snimaš, radiš to za novac?" Edin Džeko u svađi sa navijačem na aerodromu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Napadač Fiorentine nije htio da prećuti navijaču koji mu je sa uključenom kamerom tražio potpis na dresu

Edin Džeko u raspravi sa navijačem tokom potpisivanja dresa Izvor: TT/jerseyboy_de

Legendarni centarfor Edin Džeko ušao je u verbalnu raspravu sa jednim navijačem - lovcem na autograme. Kada ga je primijetio na aerodromu, navijač mu je uz uključenu kameru na telefonu tražio da potpiše dres, na šta je napadač iz BiH krenuo ka njemu.

  • "Prodaješ to, a?", pitao ga je Džeko.
  • "Ne prodajem, ne", branio se on.
  • "Niko to ne radi, niko... Zašto onda snimaš video?"
  • "Za mene je."
  • "Da me vidiš kako potpisujem? Ti vidiš da sam ja", odgovorio mu je Džeko dok je potpisivao dres.

Pogledajte tu scenu.

Edin Džeko bio je u trenutku rasprave kraj saigrača iz Fiorentine, golmana Davida De Hee (35), sa kojim je saigrač od ovog ljeta kada se vratio u Italiju iz Fenerbahčea.

Javno se protivio treneru

Džeko je ove sezone postigao dva gola za "violu", a izazvao je veliku buru kada je javno kritikovao trenera Sfefana Piolija, tražeći da ekipa igra sa dva napadača. "Ako kažem više od toga, trener će se naljutiti", rekao je on poslije utakmice protiv Rapida iz Beča (3:0), u kojoj je bio strijelac.

"Prema njegovim riječima, igrači su neupućeni. On misli da zna sve. Prema mom mišljenju, kada igramo sa dva napadača, bliži smo jedan drugom i važniji za tim. Kada se mučimo tokom utakmice, možemo čak da budemo i oslonac igre kod dugih lopti. Ali odluka je na treneru. Mi moramo da damo sve od sebe na terenu“, rekao je Džeko tom prilikom.

