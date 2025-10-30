I zato je veliki: Edin Džeko dobio ovacije na "Đuzepe Meaci" (VIDEO)

Bh. reprezentativac proveo je dvije godine u dresu "nerazura", ali je očigledno ostavio veliki trag među navijačima Intera.

Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Edin Džeko pobrao je simpatije po završetku susreta Inter - Fiorentina, u kojem je domaćin slavio ubjedljivo 3:0 i tako dodatno produžio agoniju tima iz Firence.

Nije bh. reprezentativac zadovoljan stanjem u "violi", kritikovao je i trenera Stefana Piolija, koji je nakon serije katastrofalnih rezultata na izlaznim vratima kluba.

Ipak, sinoćnji meč pokazao je da je Džeko, iako je dres Intera nosio tek dvije godine, i te kako ostao u srcima navijača kluba sa stadiona "Đuzepe Meaca". Po završetku susreta ispraćen je ovacijama sa tribina, dobio je i dres nekadašnjih saigrača, a brojni fudbaleri Intera iskoristili su trenutak da proćaskaju sa njim.

Džeko je dres "nerazura" nosio od 2021. do 2023. godine, a prije toga nastupao je za Romu. Po odlasku iz Intera nastupao je za Fenerbahče, a onda se nakon dvije godine pauze vratio u Italiju i obukao dres Fiorentine.

Nicolò Barella × Edin Džeko.



Once a Nerazzurro, always a Nerazzurro. pic.twitter.com/wKihfHfaDi — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_)October 29, 2025

Fiorentina u krizi

Fiorentina je bez pobjede u Seriji A. Na devet utakmica upisana su samo četiri boda, a postigla je samo sedam golova. Džeko je bio nezadovoljan nastupima svog tima i u Evropi, pa je zbog toga prozvao i Piolija.

"Napadači daju malo golova? Mogao bih mnogo toga da kažem, ali neću reći previše da se 'mister' ne naljuti. Kada igramo sa dvojicom naprijed, to može biti važna stvar, ali i za tim u trenucima poteškoća. Može se igrati na razne načine, ali na kraju odlučuje 'mister' Pioli", rekao je Džeko za "Skaj Sport".

Nije mu "mister" ostao dužan, pa je ekspresno uslijedio odgovor Piolija.

"Pokušavamo da pronađemo ravnotežu. U ovom trenutku, po mom mišljenju, ne možemo sebi da priuštimo više od dvojice ofanzivnih igrača. Zavisi od trenutka i od naše ravnoteže. Nadam se da će doći vrijeme kada ćemo moći da ubacimo još jednog napadača, ali to sada nije slučaj. On je sjajan igrač, ali zna gdje je moja kancelarija. Zna i da moram da donosim odluke - on treba da bude spreman. Hijerarhija se uvijek može promijeniti, sve zavisi od nastupa i rezultata", naglasio je Pioli.