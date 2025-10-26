logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Evropi igraju sjajno, u Seriji A ne mogu nikog da dobiju: Fiorentina sa dva penala iščupala bod!

U Evropi igraju sjajno, u Seriji A ne mogu nikog da dobiju: Fiorentina sa dva penala iščupala bod!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Fiorentina u sudijskoj nadoknadi izbjegla novi poraz u Seriji A.

Serija A Fiorentina i Bolonja odigrali remi 2-2 Izvor: Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Ekipa Fiorentine u četvrtak je deklasirala Rapid u Beču (3:0) i tako upisala drugu pobjedu u isto goliko mečeva Konferencijske lige, ali u domaćem prvenstvu igra katastrofalno.

"Viola" ne može nikoga da dobije u Seriji A, a crni niz se nastavio i u nedjelju uveče kada je Bolonja odnijela bod sa Artemio Frankija – 2:2.

Bolonja će čak biti ta koja će žaliti nakon duela u Firenci pošto je vodila 2:0 nakon golova Kastra i Kambijagija, međutim, uspjela je ekipa Stefana Piolija da nekako stigne do boda.

Preciznije, domaći mogu da zahvale protivnicima koji su dva puta igrali rukom u svom šesnaestercu i tako skrivili dva jedanaesterca.

Prvi je u gol pretvorio Gudmunson u 73. minutu, a drugi je stigao duboko u sudijskoj nadoknadi. Siguran realizator u 94. minutu bio je Moaz Ken i poravnao na 2:2.

Na kraju je malo nedostajalo da Bolonja prospe sve. Bukvalno u posljednjim sekundama meča šansu utakmice imao je Dodo koji se našao na drugoj stativi, a onda sa samo dva-tri metra pogodio spoljni dio mreže i propuštena je prilika da Fiorentina upiše svoju prvu pobjedu u sezoni.

Edin Džeko protiv Rapida je postigao gol i asistirao, ali je odlukom Piolija protiv Bolonje počeo s klupe, a onda ušao u drugom poluvremenu. Vjerovatno ta činjenica, kao i nemoć Fiorentine protiv Bolonje uticali su da Džeko prilično nervozno završi ovaj meč, tako da je u sudijskoj nadoknadi imao jedan okršaj sa ptovničkim fudbalerima, nakon čega je zaradio i žuti karton.

Fiorentina ima četiri remija i četiri poraza i nalazi se u zoni ispadanja u kojoj su još Piza sa četiri boda i Đenova sa tri boda.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Fiorentina Serija A fudbal Edin Džeko

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC