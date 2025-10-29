logo
Majstorija Sučića protiv Fiorentine: Džeki ponovo minute na kapaljku

Autor Haris Krhalić
0

Inter je sa ubjedljivih 3:0 savladao Fiorentinu u 9. kolu Serije A.

petar sučić čalhanoglu fiorentina inter Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Inter je upisao šestu pobjedu ove sezone u Seriji A i zadržao tri boda zaostatka za vodećim dvije ekipe – Napolijem i Romom.

Neroazuri su večeras savladali Fiorentinu sa ubjedljivih 3:0 i na taj način produbili krizu „viole“ koja je predzadnja na tabeli sa samo četiri boda nakon devet odigranih kola.

Držali su se gosti iz Firence sve do 66. minutu kada je otpor slomio Čalhanoglu na asistenciju Barele. Samo pet minuta kasnije vidjeli smo fantastičan pogodak Petra Sučića koji se sjajno otarasio svog čuvara, a onda driblingom izbacio i Komuza nakon čega je poslao loptu uz lijevu stativu i uduplao prednost svoga tima.

Već tada je bilo jasno da će Inter stići do sva tri boda, a potvrdu toga smo dobili u 88. minutu kada je Čalhanoglu pogodio još jednom, ovog puta iz penala, za konačnih 3:0.

Kapiten reprezentacija BiH Edin Džeko u igru je ušao tek u 76. minutu i nije mogao da pomogne svome timu pred kojim je, po svemu sudeći, teška godina.



Standings provided by Sofascore

