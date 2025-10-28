logo
Strašne vijesti: Golman Intera autom ubio muškarca (81) u kolicima

Strašne vijesti: Golman Intera autom ubio muškarca (81) u kolicima

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Golman Intera upravljao je automobilom koji je udario u muškarca koji je bio u električnim invalidskim kolicima.

Golman Intera Đozep Martinez ubio muškarca autom Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Golman Intera Đozep Martinez jutros je bio učesnik jezive saobraćajne nesreće u kojoj je stradao muškarac (81) u invalidskim kolicima. Kako prenose italijanski mediji, Martinez je upravljao automobilom koji je pod još nerazjašnjenim okolnostima udario u nesrećnog čovjeka i usmrtio ga.

Iako je hitna pomoć stigla brzo na lice jmesta, nije mogla da pomogne starijem muškarcu i nažalost ubrzo je preminuo. U toku je istraga koja će utvrditi tačne okolnosti i odgovornost Đozepa Martineza.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarcu u električnim invalidskim kolicima je pozlilo i prešao je u traku u kojoj je bio Martinez poslije čega je došlo do udesa.


Zbog svega ovoga, trener "nerazura" Kristijan Kivu otkazao je konferenciju za medije uoči meča sa Fiorentinom u Seriji A.

Đozep Martinez (27) je inače rezervni golman Intera i u klubu je od ljeta 2024. godine. Stigao je iz Đenove, za koju je branio dvije sezone, dok je ranije bio u Lajpcigu i Las Palmasnu. Inače je iz Španije i ima jedan nastup za ovu reprezentaciju.

