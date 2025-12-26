logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan zakazao 5 mečeva na pripremama: Evo koje ekipe spremaju crno-bijele za titulu

Partizan zakazao 5 mečeva na pripremama: Evo koje ekipe spremaju crno-bijele za titulu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fudbaleri Partizana imaće tokom priprema u Antaliji pet mečeva da se uigraju za napad na titulu.

FK Partizan igra pet utakmica na pripremama Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan odigrao je odlično prvi dio sezone u Superligi Srbije, ali izabranici Nenada Stojakovića neće imati mnogo vremena za odmor. Crno-bijeli se već 5. januara ponovo okupljaju, na početku priprema za nastavak takmičenja. tri dana kasnije tim odlazi u Antaliju, a već se znaju i protivnici tokom priprema u Turskoj.

Ekipa Partizana će odmjeriti snage sa mađarskim Đerom (10. januar), slovenačkom Murom (14. januar), poljskim Rakovom (18. januar), bugarskim Botevom (21. januar) i Kangvonom iz Južne Koreje (22. januar). Ekipa će se dan kasnije vratiti u Beograd i zatim napraviti kratku pauzu, a onda ući u posljednju fazu priprema pred proljećni dio sezone.

Po ocjenama stručnog štaba Partizana, ekipi je potrebno pet pripremnih mečeva kako bi se uigrala za veoma izazovan nastavak prvenstva. Prvi proljećni cilj biće odbrana prednosti na tabeli u narednih 10 kola, kako bi Partizan imao prednost domaćeg terena u derbiju koji će se igrati u plej-ofu, a zatim i napad na šampionsku titulu u doigravanju.

Podsjećamo, drugi dio sezone u Superligi Srbije počinje krajem januara, a Partizan će nastavak takmičenja dočekati kao prvoplasirana ekipa na tabeli, sa bodom više od Crvene zvezde. Prvi rival Partizana u domaćem prvenstvu u 2026. godini biće Radnički iz Niša, koji gostuje u Humskoj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC