Čarls Barkli nikoga nije hvalio kao Nikolu Jokića

Nekadašnji košarkaš Čarl Barkli tvrdi da je čast i privilegija gledati Nikolu Jokića.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić dominirao je na meču Denvera i Minesote! Tim iz Kolorada je zabilježio pobjedu (142:138) nakon produžetka u kojem je srpski centar ubacio 18 poena, a ukupno je imao 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija. O takvom meču Nikole Jokića pričali su već njegovi saigrači i trener Dejvid Adelman, ali posebno glasno mora da se čuje šta ima da kaže Čarls Barkli!

Košarkaški analitičar i jedan od najboljih igrača u svojoj generaciji ostao je fasciniran onim što je Nikola Jokić postigao. Nakon što je video prvu 55/15/15 partiju u istoriji NBA lige, Čarls Barkli je rekao da mu je privilegija da gleda srpskog košarkaša, kojeg već godinama prati na najvećoj sceni.

Izvor: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia

"Gledati ovog čovjeka kako igra košarku je čast i privilegija", rekao je Čarls Barkli, jedan od najboljih igrača na centarskim pozicijama u istoriji košarke. Nekadašnji NBA košarkaš je samo jednom rečenicom objasnio koliko je veliki Nikola Jokić i sa koliko uživanja treba pratiti njegove mečeve.

Nikola Jokić dao 56 poena Izvor: NBA

Svojevremeno je Čarls Barkli imao blistavu karijeru u NBA ligi. Kao jedan od najboljih krilnih centara u istoriji Barkli je vjerovatno i najbolji košarkaš koji nikada nije bio NBA šampion. Tokom karijere je igrao za Filadelfiju, Finiks i Hjuston, bio je MVP, čak 11 puta na Ol-star meču i čak pet puta u idealnom timu sezone.

Naravno, te brojke nisu baš uporedive sa Jokićevim, srpski košarkaš je davno nadmašio Čarlsa Barklija! Nikola Jokić ima šampionsku titulu sa Denverom, nagradu za najboljeg igrača finalne serije, tri MVP titule za ligaški dio sezone, pet izbora u idealnu petorku lige i sedam nastupa na Ol-staru. Ove sezone Jokić prosječno bilježi 28,9 poena, 12 skokova i 10,9 asistencija po meču.

