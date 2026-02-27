Džabari Parker spreman za nove izazove u Huventudu.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Huventudu vlada euforija zbog dolaska Džabarija Parkera! Amerikanac će u španskom klubu biti na pozajmici do kraja sezone i biće druga najveća zvezda u timu pored Rikija Rubija sa kojim je imao priliku da deli svlačionicu u NBA. Partizan je konačno uspio da ga se otarasi, a šta će se desiti po završetku pozajmice, vidjećemo.

Parker je uzbuđen zbog novog izazova u karijeri i poslao je optimističnu poruku navijačima.

"Zdravo svima, ovdje Džabari. Veoma sam srećan što ću igrati košarku za Huventud i jedva čekam da vas sve upoznam. Naprijed Huventud", poručio je Parker u video-obraćanju.

Penyer@s, en Jabari té un missatge per a tots vosaltres! ️



Benvingut a Badalona, benvingut a casa teva!#CityOfBadalona#ASISAJoventutpic.twitter.com/OrwJh1wg9o — Club Joventut Badalona (@Penya1930)February 26, 2026

Riki Rubio je takođe srećan zbog dolaska Džabarija koga u Badaloni vide kao velikog aduta u borbi za trofej Lige šampiona.

"Uvijek je dobro imati Džabarija. On je igrač ogromnog talenta kojeg Huventud finansijski inače ne može da priušti", rekao je legendarni Španac.

Parker će imati priliku da debituje u domaćem prvenstvu protiv Granade sljedeće sedmice, dok bi mogao da upiše prve minute i protiv Vicburga u Evropi. Potom ga čeka okršaj sa nekadašnjim klubom Barselonom gdje je igrao prije dolaska u Partizan.

Šta su rekli iz Partizana?

Vidi opis Džabari Parker bacio navijače u trans: U Partizanu svanulo kad je otišao, sad je na novom zadatku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Crno-bijeli su uspjeli da se oslobode Parkerove plate bar do kraja sezone i jasno je da je došao kraj puta...

"Džabari Parker će u nastavku tekuće sezone igrati za Huventud iz Badalone. Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti dio plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. U prethodnim nedeljama, Parker je trenirao individualno sa ciljem da dostigne adekvatnu formu, a sada će u timu Huventuda imati priliku za potvrdu na terenu", poručili su iz Partizana.