Napoli bez De Brujnea srušio Inter i zaliječio evropske rane!

Aktuelni šampion Italije se trijumfom nad Interom iskupio za debakl u Ajndhovenu.

Izvor: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Prije dolaska Intera na "Maradonu", Napoli je bio u lošem rezultatskom momentu. Branioca titule u Seriji A prvo je savladao Torino (1:0), poslije čega je bolan udarac ekipi Antonija Kontea zadao PSV u Ajndhovenu (6:2), u trećem kolu Lige šampiona.

Okršaj sa nerazurima nije za Napoli došao u dobrom trenutku, ali je tim iz grada pod Vezuvom uspio da se izdigne iznad situacije i stigne do prvog trijumfa (3:1) nad velikim rivalom na domaćem terenu nakon maja 2023. godine!

Ka šestoj "trojci" u sezoni poveo ga je Kevin de Brujne pogotkom iz jedanaesterca. Bila je to četvrta "recka" za Belgijanca u osam utakmica u plavom dresu, ali je odmah nakon udarca sa 11 metara morao da izađe iz igre. Požalio se na povredu zadnje lože, ali je i bez jednog od nosilaca igre Napoli uspio da zabilježi trijumf i zadrži se na prvom mjestu.

Nedugo nakon što je počelo drugo poluvrijeme, Skot Mektominej je uduplao vođstvo svog tima, ali se samo pet minuta kasnije Inter vratio u igru. Rukom je u svom šesnaestercu igrao Alesandro Bonđorno, a siguran realizator udarca sa "kreča" bio je Hakan Čalhanoglu.

Nije, međutim, dugo prošlo prije nego što je Napoli vratio prednost od dva gola na svoju stranu.

Za to mu je bilo ptorebno samo sedam minuta, a treći rezultatski udarac ekipi Kristijana Kivua zadao je Frenk Anguisa, "zakucavši" loptu u mrežu poslije odličnog kontranapada i asistencije Davida Neresa.







(mondo.ba)