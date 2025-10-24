Piza poslije 34 godine stigla na San Siro i zaustavila lidera! Milan u nadoknadi spriječio debakl!

Fudbaleri Pize osvojili bod protiv Milana koji je golom u sudijskoj nadoknadi izbjegao poraz na San Siru.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Čekala je Piza 34 godine da se vrati u Seriju A, a u petak uveče minuti su je dijelili od prvog trijumfa poslije gotovo tri i po decenije. I to protiv lidera!

Fudbaleri Milana i Pize remizirali su 2:2 na San Siru u prvom meču 12. kola Serije A, koji je umalo bio i najveće iznenađenje dosadašnjeg toka italijanskog prvenstva.

Desetkovani Milan poveo je poslije samo sedam minuta golom Rafaela Leaa i djelovalo je da će bar do sutra povećati prednost nad Interom i Napolijem, ali eventualni pobjednik njihovog sutrašnjeg okršaja imaće priliku da preuzme lidersku poziciju.

Imao je Milan sva tri boda poslije majstorije Portugalca, a onda ostao bez svega, pošto je Piza surovo kaznila sve njegove promašaje i preokretom stigla nadomak senzacije.

Nakon što je lopta pogodila u ruku Konija De Vintera u njegovom šesnaestercu reagovali su iz VAR sobe, a potom je iz penala pogodio veteran Huan Kvadrado. Majk Manjan nije imao šanse nakon udarca Kolumbijca kojem je ovo bio prvi prvenstveni gol poslije više od dvije i po godine.

Promašivao je Milan, sjajnu priliku da sve riješio nije iskoristio Leao, a onda je četiri minute prije kraja utakmice napadač iz Angole, Mbala Nzola završio kontranapad gostiju za preokret na San Siru – 2:1.

Minuti su dijelili Pizu od prve pobjede u Seriji A poslije 34 godine, međutim, ipak nisu izdržali pravu opsadu svog gola u sudijskoj nadoknadi. Luka Modrić je ubacio , a defanzivac Zakari Atekame pogodio iza izjednačenje i tako spriječio pravu blamažu "rosonera" – 2:2.



