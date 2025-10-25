logo
"Ukleti" penal u Napulju - dvije povrede za samo nekoliko minuta!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Mnogo stvari se izdešavalo na "Maradoni" za veoma kratko vrijeme...

Napoli Inter dvije povrede Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Jedan od derbija osmog kola Serije A igra se na "Maradoni", gdje Napoli ima minimalnu prednost (1:0) protiv Intera.

Tim Antonija Kontea je prednost stekao sa bijele tačke, ali su prvo poluvrijeme ipak obilježile povrede u oba tabora, koje su se dogodile prije i poslije šuta Kevina de Brujnea.

Henrik Mkitarjan i Đovani di Lorenco bili su u duelu pred gostujućim golom. Jermenski internacionalac se tom prilikom povrijedio pa je mjesto na terenu morao da prepusti Pjotru Zelinskom, a nakon što se prvotimac Napolija poslije pada preko Frančeska Aćerbija našao na travi, dosuđen je jedanaesterac koji se, istina, provjeravao u VAR sobi.

Izvor: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Kad je utvrđeno da ništa nije sporno, De Brujne je šutirao, pogodio, a odmah potom se uhvatio za zadnju ložu. Uz pomoć ljekarskog tima Napolija, napustio je igru jedva se oslanjajući na nogu, a na terenu ga je zamijenio Matijas Olivera.



Tablice omogućuje Sofascore

(mondo.ba)

Tagovi

Napoli Inter Serija A fudbal Kevin de Brujne Henrik Mkhitarjan

