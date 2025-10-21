Predsjednik Napolija ima zanimljivu ideju: Igrači stariji od 23 godine ne bi trebalo da igraju za reprezentacije

Aurelio de Laurentis zagovara promjene "pravila igre i formata liga".

Predsjednik Napolija Aurelio de Laurentis pozvao je na promjene "pravila igre i formata liga". Čuveni biznismen smatra da bi fudbalerima trebalo dozvoliti da igraju za svoje reprezentacije samo do 23. godine.

De Laurentis je prisustvovao gala večeri Nacionalne fondacije italijansko-američke zajednice u Vašingtonu u nedjelju, gdje je iznio svoje mišljenje i ponudio moguća rješenja za sve veći broj utakmica koje se igraju svake sezone.

"Evropa mora da se promijeni, jer je došlo vrijeme za to", rekao je De Laurentis za Class CNBC. "Fudbalski čelnici ne žele promjene jer se boje da će izgubiti svoje položaje, na kojima sjede vrlo, vrlo udobno. Ali došlo je vrijeme da se promijene i pravila igre i formati liga."

"Treba uvesti ograničenje za reprezentativce"

"Previše je utakmica i mislim da fudbaleri više neće moći da igraju 50, 60 ili 70 mečeva po sezoni", nastavio je De Laurentis. "Nisu shvatili da treba da postoji ograničenje za reprezentativce. Nakon što napuniš 23 godine, više ne možeš ići u reprezentaciju, jer treba da se otkriju novi igrači."

"Ako čak i oni stariji od 30 nastavljaju da igraju, a pri tome se povrijede, to je udarac za domaće lige i ne pokazuje se nikakvo poštovanje prema njima", smatra on. Pored toga, ne postoji adekvatna naknada za pozajmicu igrača koji je 12 mjeseci plaćen od strane kluba. I to bi trebalo da bude regulisano."

Rezultati Napolija u eri De Laurentisa

Napoli je trenutno je drugi na tabeli Serije A, samo bod iza lidera. Prošle subote doživjeli su poraz od 1:0 na gostovanju Torinu, a u utorak gostuju PSV Ajndhovenu u trećem kolu Lige šampiona.

De Laurentis je kupio Napoli 2004. godine nakon što je klub bankrotirao. Za tri sezone, Napoli je iz Serije C1 (treće lige) stigao do Serije A.

U posljednje tri sezone Napoli je osvojio dvije titule prvaka Italije, pod vođstvom Lućana Spaletija i Antonija Kontea.