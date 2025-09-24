logo
Mateo Politano ostaje u Napulju do 2028.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaler Napolija Mateo Politano produžio je ugovor do 30. juna 2028. godine, saopštio je italijanski klub.

politano Izvor: Alberto Mariani / Zuma Press / Profimedia

Politano je 2020. godine iz Intera došao na pozajmicu u Napoli, koji je poslije toga otkupio njegov ugovor. Za klub iz Napulja odigrao je 238 utakmica, postigao je 34 golova i imao je 35 asistencija.

Osvojio je dvije šampionske titule u Seriji A i Kup Italije.

Tokom karijere igrao je za Romu, Peruđu, Peskaru i Sasuolo.

Igrao je za mlade reprezentacije Italije, a za A selekciju debitovao je 2018. godine, odigrao je 16 utakmica i postigao četiri gola.

 (MONDO/agencija)

Tagovi

Napoli Serija A fudbal

