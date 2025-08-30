logo
Neki novi Gasperini, ali Romi ne smeta: Dva gola za šest bodova

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Navikli smo na atraktivnu igru sa mnogo golova od timova koje s klupe vodi Đan Pjero Gasperini, ali niko ne može da se požali na rezultate na dva uvodna meča "vučice" u Seriji A.

Đan Pjero Gasperini Izvor: Gino Mancini/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Đan Pjero Gasperini prethodnu deceniju oduševljavao je fudbalsku Italiju i Evropu atraktivnim partijama koje je igrala njegova Atalanta, a nešto slično pokušaće da implementira i u Romi.

Za sada mu ide dobro - "vučica" je maksimalna poslije dva kola nove sezone u Seriji A, iako prepoznatljiva igra sa mnoštvom golova (još) nije došla do izražaja.

Ipak, za klub iz Rima najvažniji su bodovi. A njih ima već šest. U dva kola Roma je ostvarila dvije identične pobjede, minimalnim rezultatom 1:0. Nakon Bolonje na "Olimpiku", pala je i domaća Piza.

Dočekali su u Toskani jedan meč Serije A poslije skoro tri i po decenije, a fudbalsku feštu na "Areni Garibali" pokvario je Matijas Sule, strijelac jedinog gola u 55. minutu.

NAPOLI U NADOKNADI

Aktuelni šampion pošteno se namučio da dođe do pobjede protiv Kaljarija. Odolijevali su gosti sa Sardinije sve do petog minuta nadoknade, ali onda je Frenk Angisa pogodio za veliko slavlje Napolija.

Pokušao je Alberto Đilardino zatvorenom varijantom da parira svom učitelju Gasperiniju, ali pomoći nije bilo.

Dominirala je Roma svih 90 minuta, osim priznatog, Suleu je poništen još jedan gol, i to zbog igranja rukom, tako da su Rimljani kući sasvim zasluženo odnijeli bod.

Djeluje Roma sasvim korektno na početku sezone, a Gasperini nastavlja tamo gdje je stao njegov prethodnik Klaudio Ranijeri. Od svih klubova u Ligama petice, Roma je osvojila najviše bodova u 2025. godini.

SERIJA A - 2. KOLO:

Bolonja - Komo 1:0 (0:0)
/Orsolini 59/

Parma - Atalanta 1:1 (0:0)
/Kutrone 85 - Pašalić 79/

Napoli - Kaljari 1:0 (0:0)
/Angisa 90+5/

Piza - Roma 0:1 (0:0)
/Sule 55/

Odigrano u subotu:

Kremoneze - Sasuolo 3:2 (2:0)
/Teraćano 37, Vaskez 39, De Luka 90+3 pen - Pinamonti 64, Berardi 72 pen/

Leće - Milan 0:2 (0:0)
/Loftus-Čik 66, Pulišić 86/

Nedjelja:

Đenova - Juventus (18.30)
Torino - Fiorentina
Inter - Udineze (20.45)
Lacio - Verona



Standings provided by Sofascore

