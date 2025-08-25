logo
Inter rutinski protiv Torina: "PETARda" za start sezone - Sučić asistent

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Bez iznenađenja na "Meaci".

Petar Sučić Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Inter je uspješno ušao u novu sezonu - na stadionu "Đuzepe Meaca" deklasiran je Torino 5:0 (2:0), uz sjajnu igru domaćih tokom svih 90 minuta.

Nikolo Barela asistirao je Alesandru Bastoniju za vođstvo "nerazura" u 18. minutu, da bi u 36. minutu na 2:0 povisio Markus Tiram. Asistent kod ovog gola bio je Petar Sučić, nekadašnji igrač mostarskog Zrinjskog, koji je odmah na startu sezone dobio povjerenje trenera Simonea Inzagija.

U istom ritmu domaći su nastavili i u drugom poluvremenu. Veliku grešku odbrane Torina i neopreznost golmana Franka Izraela Vimbera kaznio je Lautaro Martinez u 52. minutu, za visokih 3:0, da bi na 4:0 svojim drugim golom povisio odlični Tiram.

Nije se tu Inter zaustavio. Na konačnih 5:0 povisio je Anž-Joan Boni, debitant koji je stigao iz Parme ovog ljeta, i to nakon samo pet minuta provedenih u igri.

Ranije danas, u pretposljednjem meču prvog kola Serije A, Udineze i Verona podijelili su bodove odigravši 1:1.

SERIJA A - 1. KOLO:

Udineze - Verona 1:1 (1:0)
/Kristensen 53 - Serdar 73/

Inter - Torino 5:0 (2:0)
/Bastoni 18, Tiram 36, 62, Martinez 52, Boni 72/

Odigrano za vikend:

Kaljari - Fiorentina 1:1 (0:0)
/Luperto 90+4 - Mandragora 68/

Komo - Lacio 2:0 (0:0)
/Duvika 97, Pas 73/

Juventus - Parma 2:0 (0:0)
/Dejvdi 59, Vlahović 84/

Atalanta - Piza 1:1 (0:1)
/Skamaka 50 - Hiem 26 ag/

Sasuolo - Napoli 0:2 (0:1)
/Mektominej 17, De Brujne 57/

Đenova - Leće 0:0

Milan - Kremoneze 1:2 (1:1)
/Pavlović 45+1 - Baskiroto 28, Bonacoli 61/

Roma - Bolonja 1:0 (0:0)
/Vesli 53/



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Inter Torino Serija A Petar Sučić

