logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Propali pregovori: Lukman neće u Inter - vraća se u Atalantu, ali - prvo kazna!

Propali pregovori: Lukman neće u Inter - vraća se u Atalantu, ali - prvo kazna!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Kakva je budućnost Nigerijca u timu iz Bergama?

Ademola Lukman Izvor: cristiano barni/Shutterstock

Ademola Lukman trenutno trenira individualno u Atalantinom trening centru nakon što su pregovori između "boginje" i Intera propali, a vjerovatno će biti i novčano kažnjen od strane kluba zbog odluke da nekoliko nedjelja ne dolazi na treninge.

Lukman je ovog ljeta forsirao transfer u Inter nakon ponude "nerazura" od 45 miliona evra, uključujući bonuse, koju je Atalanta odbila. Kao odgovor, Lukman je podnio zvaničan zahtjev za transfer i putem Instagrama optužio Atalantu da krši obećanja i da se prema njemu ponaša loše na ličnom i profesionalnom nivou.

Direktor Atalante Luka Perkasi potom je potvrdio da je postojao "džentlmenski dogovor" koji bi omogućio Lukmanu da napusti klub ovog ljeta, ali samo za odgovarajuću sumu i isključivo u veliki klub van Italije, što je zakomplikovalo pregovore sa Interom.

To je dovelo do toga da Lukman bez odobrenja izostane sa treninga nekoliko sedmica. Nigerijski reprezentativac je tokom tog perioda individualno trenirao u Velikoj Britaniji, čekajući prelazak u Inter, ali se u utorak ujutro nevoljno vratio u Zingoniju, gdje i dalje trenira sam.

U ponedjeljak uveče stigla je potvrda da je Inter definitivno odustao od pokušaja da dovede bivšeg napadača Lajpciga, Evertona i Fulama, i da će se fokusirati na druge mete, vjerovatno na novog vezistu umjesto napadača.

Izvor: Fabrizio Andrea Bertani/Shutterstock

Lukmanu, s druge strane, ostaje manje od nedjelju dana do prve utakmice Atalante u novoj sezoni Serije A 2025/26, u kojoj u nedjelju uveče igra protiv novajlije Pize. Ostaje da se vidi da li će biti spreman i da li će mu biti dozvoljeno da nastupi sa ostatkom prvog tima Atalante u tom meču.

Prema navodima "Gazete delo Sport", takođe je vjerovatno da će Atalanta u narednim danima kazniti Lukmana zbog samovoljnog odsustva bez ikakvog obrazloženja ili dokaza. "Gazeta" navodi i da Atalanta ima pravo retroaktivno da umanji Lukmanovu platu za dane kada nije bio prisutan sa ostatkom ekipe.

Lukman, koji je prošle sezone za Atalantu postigao 15 golova u Seriji A, ima ugovor do kraja juna 2027. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Atalanta Inter Ademola Lukman

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC