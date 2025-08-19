Propali pregovori: Lukman neće u Inter - vraća se u Atalantu, ali - prvo kazna!

Kakva je budućnost Nigerijca u timu iz Bergama?

Ademola Lukman trenutno trenira individualno u Atalantinom trening centru nakon što su pregovori između "boginje" i Intera propali, a vjerovatno će biti i novčano kažnjen od strane kluba zbog odluke da nekoliko nedjelja ne dolazi na treninge.

Lukman je ovog ljeta forsirao transfer u Inter nakon ponude "nerazura" od 45 miliona evra, uključujući bonuse, koju je Atalanta odbila. Kao odgovor, Lukman je podnio zvaničan zahtjev za transfer i putem Instagrama optužio Atalantu da krši obećanja i da se prema njemu ponaša loše na ličnom i profesionalnom nivou.

Direktor Atalante Luka Perkasi potom je potvrdio da je postojao "džentlmenski dogovor" koji bi omogućio Lukmanu da napusti klub ovog ljeta, ali samo za odgovarajuću sumu i isključivo u veliki klub van Italije, što je zakomplikovalo pregovore sa Interom.

To je dovelo do toga da Lukman bez odobrenja izostane sa treninga nekoliko sedmica. Nigerijski reprezentativac je tokom tog perioda individualno trenirao u Velikoj Britaniji, čekajući prelazak u Inter, ali se u utorak ujutro nevoljno vratio u Zingoniju, gdje i dalje trenira sam.

U ponedjeljak uveče stigla je potvrda da je Inter definitivno odustao od pokušaja da dovede bivšeg napadača Lajpciga, Evertona i Fulama, i da će se fokusirati na druge mete, vjerovatno na novog vezistu umjesto napadača.

Lukmanu, s druge strane, ostaje manje od nedjelju dana do prve utakmice Atalante u novoj sezoni Serije A 2025/26, u kojoj u nedjelju uveče igra protiv novajlije Pize. Ostaje da se vidi da li će biti spreman i da li će mu biti dozvoljeno da nastupi sa ostatkom prvog tima Atalante u tom meču.

Prema navodima "Gazete delo Sport", takođe je vjerovatno da će Atalanta u narednim danima kazniti Lukmana zbog samovoljnog odsustva bez ikakvog obrazloženja ili dokaza. "Gazeta" navodi i da Atalanta ima pravo retroaktivno da umanji Lukmanovu platu za dane kada nije bio prisutan sa ostatkom ekipe.

Lukman, koji je prošle sezone za Atalantu postigao 15 golova u Seriji A, ima ugovor do kraja juna 2027. godine.