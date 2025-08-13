logo
Milan Đenovi plaća 20 miliona evra: Koni de Vinter zvanično na "San Siru"

Milan Đenovi plaća 20 miliona evra: Koni de Vinter zvanično na "San Siru"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

"Rosoneri" predstavili novo pojačanje.

Koni de Vinter Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Milan je zvanično završio kupovinu Konija de Vintera iz Đenove u poslu vrijednom, prema procjenama, 20 miliona evra.

Štoper je juče obavio ljekarske preglede, a danas po podne je i zvanično predstavljen. Navodi se da je dogovor vrijedan 18 miliona evra kao osnovna suma, uz dodatna dva miliona kroz bonuse.

Njegov bivši klub Juventus dobiće oko 20-25 procenata te sume na osnovu dogovora iz njegove prvobitne prodaje Đenovi 2024. godine za osam miliona evra.

Inter, Totenhem i Bornmut takođe su bili zainteresovani za belgijskog reprezentativca, ali je Milan uspio da ga dovede nakon što je prodao Malika Čaa Njukasl junajtedu za oko 40 miliona evra.

Vjeruje se da će defanzivac zarađivati 1,8 miliona evra po sezoni tokom petogodišnjeg ugovora na "San Siru". De Vinter će nositi dres sa brojem 5 u Milanu.

Ima tri nastupa za seniorsku reprezentaciju Belgije, a 23-godišnjak je u Italiji od 2018. godine, kada je pristupio omladinskom timu Juventusa. Igrao je i na pozajmici u Empoliju u sezoni 2022/23, a u Seriji A ukupno je upisao 68 nastupa, na kojima je postigao tri gola i upisao jednu asistenciju.

