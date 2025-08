"Luka, jesi li se čuo sa Ibrom?": Modrić digao slušalicu i čuo Albanca, to je bio prelomni trenutak

Luka Modrić došao u Milan čim je čuo Iglija Tarea i vidio da je Albanac spreman da dođe po njega u Hrvatsku.

Izvor: AC MIlan/Screenshot

Luka Modrić je konačno predstavljen u Milanu. Poslije duže od decenije u Real Madridu, gdje je osvojio bukvalno sve što se osvojiti moglo, on je odbio sa jedne strane milione iz Saudisjke Arabije i Amerike, a sa druge strane mogućnost povratka u Dinamo. Došao je u redove "rosonera".

Kako kaže, za to su zaslužni Zvonimir Boban, Zlatan Ibrahimović i Igli Tare, a upravo je kao mali gledao trofejne generacije Milana i sanjao da postane kao Boban. Glavni vinovnik nemira na "Maksimiru" na meču sa Crvenom zvezdom devedesetih sada je u Dinamu, a dječak kome je bio idol biće lider veznog reda Milana.

"Odrastao sam gledajući italijanski fudbal, Milan mi je bio najdraži klub u Italiji. Takođe, moj idol Zvonimir Boban igrao je u Milanu pa sam uvijek bio posebno vezan za klub. S Bobanom u posljednje vrijeme baš i ne, ali često smo razgovarali o Milanu kad bismo se vidjeli. Vidio sam i Zlatana, a Anćeloti je takođe govorio s velikim poštovanjem o Milanu. Već sam imao pozitivan utisak. Milan je velik klub sa velikim navijačima. Kada vam takvi ljudi govore o klubu na taj način, to vam dodatno poboljša percepciju. Doček koji sam ovdje doživio bio je impresivan", rekao je Modrić na početku predstavljanja.

Albanac ga pozvao, odmah je došao

Mogao je da bira Luka Modrić gdje će, ali kada ga je novi sportski direktor "rosonera" Igli Tare pozvao, brzo su se dogovorili. Lako je bivši napadač Lacija našao zajednički jezik sa Modrićem.

"Bila je to vrlo laka odluka za mene kad me Igli Tare nazvao. A kad je došao u Hrvatsku, to mi je puno značilo jer je pokazalo koliko Milan brine i vjeruje da još uvijek mogu da igram na visokom nivou, to je za mene bio prelomni trenutak. Kad vam neko pristupi i želi da vas dovede, objasni vam projekat. Nakon toga trebalo je malo vremena da razgovaram sa porodicom, ali duboko u sebi znao sam da je to najbolji izbor. Vrlo brzo sam odlučio da dođem nakon što sam saznao da više neću igrati u Realu, ali i brzina kojom su se oni javili pokazuje koliko vjeruju u mene", rekao je on.

"Mnogo Hrvata igra ovdje"

Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

"Mogu da ponudim svoje iskustvo. Radiću naporno, daću sve od sebe kako bih pokušao da ponovim ono što sam radio i drugdje. Znam da su očekivanja od mene velika, ali spreman sam na to. Jedva čekam da započnem ovaj izazov i nadam se da ću ispuniti njihova očekivanja. Puno pratim Seriju A jer tu igra mnogo hrvatskih igrača, a italijansku ligu uvijek mi je bilo užitak da gledam. Vrlo je konkurentna i vraća se u razdoblje kada je bila najbolja liga na svijetu. Ekipe su vrlo organizovane, što je razlikuje od španske La Lige. Moram brzo da se prilagodim ovom tipu fudbala", rekao je Modrić.

Hoće da igra na Svjetskom prvenstvu

Izvor: Profimedia/Nathan Barange / AFP

Na kraju je obradovao cijelu Hrvatsku kada je potvrdio da će dati sve od sebe da zaigra na narednom Svjetskom prvenstvu. Ono se održava 2026. godine, a Modrić će tada imati 40 godina.

"Još je prerano da bi se reklo. Cilj je da igram na Svjetskom prvenstvu, ali prvo moramo da se kvalifikujemo. Ne gledam predaleko unaprijed, pokušavam da živim u trenutku i radim stvari kako treba. Zato i želim da započnem ovu novu avanturu, da se pripremim na najbolji mogući način kako bih bio na nivou koju klub traži. Biće vremena za razgovor o budućnosti", rekao je Modrić na kraju.