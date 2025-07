"To možete vidjeti u njegovim očima": Argentinac svima objasnio zašto Modrić još igra fudbal

Luka Modrić postao je igrač Milana, a mnogi legendarni igrači govorili su o dolasku Hrvata u taj klub i koliko će to značiti Seriji A.

Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Luka Modrić je poslije dugo godina u Španiji riješio da karijeru nastavi u Italiji. Postao je igrač Milana i mada će 9. septembra napuniti 40 godina, iskusnom Hrvatu to ne predstavlja prepreku. Izlišno je i govoriti o njegovom kvalitetu, ali ipak ima onih koji žele da podsjete na to kakva legenda je stigla u klub.

Jednom prilikom Kristijan Vijeri nahvalio je Modrićam a sada je to učinio i Argencac Franko Vaskez.

"Godine su samo broj, talenat je nešto konkretno, tako da ako neko ima želju i dosljednost, horizont se malo širi, a iskustvo postaje dodatna vrednost", započeo je priču o Luki Modriću Vaskez za Gazetu delo Sport.

"Modrić? Igrao sam protiv njega pet godina kada sam bio u Sevilji. On je igrač kakav nijedan drugi nije, sa 40 godina, još je lud za fudbalom, možete to vidjeti u njegovim očima. Biće to spektakl", ispričao je Argentinac.

Legendarni Italijan takođe je jednom prilikom prokomentarisao dolazak Hrvata u Italiju. Na pomalo šaljiv način, ali vrlo slikovit Vijeri je objasnio talenat Luke Modrića, istakavši da bi sa svojim kvalitetom mogao da igra u Seriji A sa cigaretom u ustima.

"To je jedna jedinstvena prilika. I ja bih sa njim potpisao ugovor na godinu dana. On će mladim igračima pokazati najbolji put da postanu pravi fudbaleri. A u Italiji, igrač njegove klase, može da odigra 40 utakmica sa cigaretom u ustima", rekao je Kristijan Vijeri.

