© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Milan savladao Veronu i preuzeo vrh Serije A!

Autor Haris Krhalić
0

Sigurna tri boda Milana za povratak na čelo italijanskog šampionata.

Luka Modrić i Strahinja Pavlović na utakmici Serije A Milan Verona Izvor: Antonio Saia / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Milana nakon remija u prošlom kolu protiv Sasuola, ovog vikenda su se vratili na pobjednički kolosijek. „Rosoneri“ su na svom terenu savladali Veronu sa ubjedljivih 3:0 i na taj način se, barem na neko vrijeme, vratili na čelo Serije A.

Dobro se Verona držala tokom cijelog prvog dijela, ali je domaći tim uspio da u sudijskoj nadoknadi poluvremena slomi njihov otpor. Nakon kornera Rabio glavom prebacuje loptu na drugu stativu gdje je usamljen ostao Pulišić i pogodio za 1:0 na San Siru.

Samo što se utakmica nastavila, Verona je još jednom kapitulirala. Enkunku je srušen u šesnaestercu gostiju, a sudija je pokazao na bijelu tačku. Siguran izvođač najstrože kazne bio je upravo Enkunku. Bio je to njegov prvi pogodak u Seriji A.

Samo četiri minuta kasnije Milan je stigao do još jednog gola. Modrić se odlično izborio za poziciju i šutira, ali golman gostiju je uz mnogo napora i pomoć stative nekako zaustavio ovaj udarac. Međutim, na odbijenu loptu natrčao je Enkunku i još jednom matirao Montipa.

Bio je to i konačan rezultat ovog meča. Milan će u narednom kolu gostovati kod Kaljarija, dok će drugoplasirani Inter nakon današnje utakmice sa Atalantom u Bergamu naredne nedjelje ugostiti Bolonju. 



Standings provided by Sofascore

