logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Italijanski gigant šalje milione za Branimira Mlačića: Stižu milioni za fudbaler Hajduka

Italijanski gigant šalje milione za Branimira Mlačića: Stižu milioni za fudbaler Hajduka

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Talenat Hajduka Branimir Mlačić meta je velikog Intera.

Inter želi Branimira Mlačića Izvor: MALTON DIBRA / imago sportfotodienst / Profimedia

Dok Milan kupuje u Partizanu, Inter pazari u Hajduku iz Splita. Prema pisanju "Gazete delo Sport", "nerazuri" žele da dovedu Branimira Mlačića, fudbalera rođenog 2007. godine, koji je u martu napunio osam i koji je opisan kao "prototip modernog defanzivca".

"Vješt u igri s loptom, brz i već veoma snažno građen uprkos mladim godinama", naveo je italijanski novinar Gregorio Spinjo.

Prema istom izvoru, poslednjih dana Inter je intenzivirao kontakte sa Hajdukom iz Splita i u narednih nekoliko nedjelja mogao bi da krene u odlučujući napad. "U kratkom roku", naglašeno je.

A ta brzina italijanskog velikana je neophodna, jer Mlačića žele i drugi evropski giganti, Real Madrid, Barselona i Borusija Dortmund.

U slučaju da Inter uspije, Mlačić bi već po uhodanom načinu ostao u Splitu na pozajmici, onda bi došao u Milano gdje bi sticao iskustvo u trećoj ligi, Seriji C i nastupao u konkurenciji do 23 godine, da bi stekao snagu i iskustvo igranja u tako intenzivnom fudbalu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hajduk Split Inter Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC