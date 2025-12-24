Italijanski gigant šalje milione za Branimira Mlačića: Stižu milioni za fudbaler Hajduka

Talenat Hajduka Branimir Mlačić meta je velikog Intera.

Dok Milan kupuje u Partizanu, Inter pazari u Hajduku iz Splita. Prema pisanju "Gazete delo Sport", "nerazuri" žele da dovedu Branimira Mlačića, fudbalera rođenog 2007. godine, koji je u martu napunio osam i koji je opisan kao "prototip modernog defanzivca".

"Vješt u igri s loptom, brz i već veoma snažno građen uprkos mladim godinama", naveo je italijanski novinar Gregorio Spinjo.

Prema istom izvoru, poslednjih dana Inter je intenzivirao kontakte sa Hajdukom iz Splita i u narednih nekoliko nedjelja mogao bi da krene u odlučujući napad. "U kratkom roku", naglašeno je.

A ta brzina italijanskog velikana je neophodna, jer Mlačića žele i drugi evropski giganti, Real Madrid, Barselona i Borusija Dortmund.

U slučaju da Inter uspije, Mlačić bi već po uhodanom načinu ostao u Splitu na pozajmici, onda bi došao u Milano gdje bi sticao iskustvo u trećoj ligi, Seriji C i nastupao u konkurenciji do 23 godine, da bi stekao snagu i iskustvo igranja u tako intenzivnom fudbalu.