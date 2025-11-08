Navijači Hajduka iz Splita izazvali haos na događaju srpske nacionalne manjine u tom gradu, a ove subote održali protest protiv hapšenja osumnjičenih za nasilno prekidanje skupa. Na utakmici na "Poljudu" obratili su se i Hrvatima.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

U danima napada na srpske događaje i okupljanja u Hrvatskoj, navijači Hajduka iz Splita oglasili su se na stadionu "Poljud" transparentom: "Hrvatska već vide svakojakih čuda, al' ne nađe štrika za toliko Juda".

Ovim citatom pesnika Antuna Gustava Matoša pokušavali su da naprave vezu sa onima koji se ovih dana protive huliganskom divljanju pripadnika "Torcide", usmjerenom protiv Srba. Sve se dogodilo u ponedjeljak, kada je grupa od oko pedesetak muškaraca obučenih u crno prekinulo program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu. Događaj je bio u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i bilo je planirano da nastupe pjevački hor, dramska sekcija, violinistkinja i mladi plesno-pjevački ansambl iz Novog Sada, sastavljen od gimnazijalaca.

Muškarci u crnim majicama i kapama, predvođeni dvojicom starijih, rekli su članovima Prosvjete da ne mogu održe nastup i da nema mjesta takvom programu u mjesecu u kojem se obilježava pad Vukovara.

Na današnji dan, u subotu, održan je u Splitu protest Torcide koji je bio najvažnija vijest na svim medijima u Hrvatskoj. Navijači Hajduka iz Splita protivili su se hapšenju maskiranih muškaraca koji su upali na navedeni događaj srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.

"Ne smijemo da kažemo da smo Hrvati"

Vidi opis Torcida napada Srbe, a smetaju joj i Hrvati "Jude" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta je dozvolio Torcidi da protestuje na Rivi, nadležni ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović je rekao da nije potrebno prijavljivati taj protest, iako tamošnji zakon kaže drugačije.

Skup je prošao mirno, pred sudom se orilo "O Hrvatska, nezavisna država", "Zovi, samo zovi", "Mi smo garda Hrvatska", "Za dom spremni", pjevala se i pjesma "Bojna čavoglave" Marka Perkovića Tompsona...

Kao zahtjevi su istaknuti prije svega hitno ukidanje pritvora Petru Gojunu i svim ostalim uhapšenima jer je, kako s naveli, ta mjera "nepravedna, pretjerana i politički motivisana".

"Htio bih da se prisjetim našeg sugrađanina Frane Pente koji je prije 80 godina skinuo jugoslavensku zastavu s Marjana i zato ga je zatvorilo. Mučili su ga i maltretirali. I sad se događa ista stvar samo zato jer smo Hrvati. Sramotno je da nakon 80 godina ne smijemo reći da smo Hrvati", rekao je sekretar Torcide Stipe Lekić na skupu.

"Slobodu ima Rade Šerbedžija, a nemaju branitelji"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Slobodu ima Rade Šerbedžija i autori memoranduma SANU, ali nemaju je hrvatski branitelji i simboli i istine", rekao je između ostalog govornik predstavljen kao dobrovoljac Marko Rogić.

Uz pitanje kako je movuće da vlasti i mediji u Hrvatskoj ne vide "jugonacionaliste koji vrijeđaju i agresivno napadaju", on je dodao i zahtjeve sa skupa:

"Tražimo javno odricanje od velikosrpske svetosavske ideologije i genocida nad hrvatskim narodom. Neka se odreknu Milana Martića, a Pupovcu poručujem da ako može dijeliti lekcije hrvatskom narodu, onda mora osuditi i Milana Martića, koji je raketirao Zagreb i progonio Hrvate", rekao je Rogić između ostalog, a prenio portal Index.hr.

Ovo nije bio jedini incident usmjeren protiv Srba ove nedjelje u Hrvatskoj, jer je u petak uveče udarna vijest u toj zemlji bilo okupljanje desetina muškaraca obučenih u crno u Zagrebu. Sve se dogodilo ispred Srpskog kulturnog centra u glavnom gradu Hrvatske, u kojem se održavala izložba "Efemeris - legat Dejana Medakovića", rođenog Zagrepčanina i srpskog akademika. I taj događaj bio je organizovan u okviru "Dana srpske kulture", koji protiču uz dramatično povećanu tenziju u Hrvatskoj.

Bonus video:

Pogledajte 00:54 Navijači Hajduka urlaju za dom spremni Izvor: Društvene mreže Izvor: Društvene mreže

(MONDO)