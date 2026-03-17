Vanja Grbić podijelio snimak pogroma na Kosovu

Nekadašnji reprezentativac u odbojci Vanja Grbić prisjetio se pogroma srpskog stanovništva sa Kosova i Metohije.

Legendarni odbojkaš Vanja Grbić oglasio se na društvenim mrežama povodom godišnjice pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, koji se desio između 17. i 19. marta 2004. godine. Tokom isplanirane akcije kosovskih Albanaca ubijeno je 16 Srba, teško povrijeđeno gotovo 1.000 osoba, a preko 4.000 ljudi zauvek je napustilo svoje domove.

Uništen je veliki broj manastira, crkava i drugih znamenitih građevina za život Srba na prostoru Kosova i Metohije, a spaljeno je 935 kuća u kojima su prije pogroma živjeli Srbi i ostalo nealbansko stanovništvo. Posebno velika šteta nanijeta je na vjerskim objektima, u kojima je uništavano sve što ih je krasilo - od ikona i fresaka, preko crkvenih knjiga koje su čuvale sjećanja, pa do krstova koji su se nalazili na njihovom vrhu.

Iako je prošlo više od 20 godina, srpski narod i dalje bole dešavanja u martu 2004. godine. Zbog toga se i legendarni Vladimir "Vanja" Grbić prisjetio svega kroz šta su Srbi tih dana prolazili, a odlučio je da se svijetu obrati uz "Kosovsku kletvu" koju je navodno knez Lazar Hrebeljanović izgovorio pred Kosovski boj. Pogledajte objavu Vanje Grbića:

"Vrijednost ovih riječi rijetki mogu da razumiju. Neki su to nazivali kletvom, neki zakletvom. Biti osuđivan od strane ljudi koji ne dijele iste vrijednosti je besmisleno. Nikada nećemo odustati", dodao je Vanja Grbić, svojevremeno jedan od najboljih odbojkaša na svijetu.

Grbić je sa reprezentacijom osvojio zlato i bronzu na Olimpijskim igrama, srebro na Svjetskom prvenstvu, zlato, srebro i dvije bronze na Evropskim prvenstvima. Sa nacionalnim timom imao je još i srebro na Mediteranskim igrama, odnosno bronze na Svjetskom kupu šampiona i Svjetskom kupu. U Ligi nacija osvojio je jednu srebrnu i dvije bronzane medalje. Izuzetno uspješan bio je i na klupskom nivou.

