Potresna ispovijest Vanje Grbića: Otac mi je umirao, otišao sam u crkvu i ponudio svoj život za njegov!

Vanja Grbić jedan je od najboljih srpskih sportista u istoriji. Osvojio je zlato i bronzu na Olimpijskim igrama, srebro na Svjetskom prvenstvu, zlato, srebro i bronzu na Evropskim prvenstvima, srebro i bronzu u Svjetskoj ligi... Previše vremena bi oduzelo da napišemo sve njegove uspjehe, kako sa reprezentacijama, tako i u klubovima. Prošao je kroz mnogo toga u životu.

Prvenstveno u djetinjstvu gdje je zajedno sa bratom Nikolom odrastao u "vojničkim" uslovima. Nekima će možda zvučati prestrogo, mada on i sam kaže da mu je sve to mnogo pomoglo, posebno način na koji se otac ponašao prema njima i kako ih je vaspitao. "Nikola i ja smo rasli u vojničkoj atmosferi, tačno se znalo šta se može i do koje granice. Stvaranje radnih navika bilo je esencijalno", počeo je Vanja razgovor za "Kurir".

Zatim je nastavio da objašnjava kako je to izgledalo. "Obavezno smo poslije škole i ručka s roditeljima, odnosno pošto se oni odmore i popiju kafu, svi zajedno išli u baštu. Zagrtali smo krompir, pasulj, radili sve. Kada smo dovoljno ojačali, išli smo da kopamo kukuruz u njivi. To mi je najljepši period detinjstva, mada je fizički bilo teško i morao si strahovito da razvijaš strpljenje. Baba je bila u sredini, pa ide jedan sin s jedne strane, drugi s druge, pa onda idem, recimo ja, pa mama, a s druge strane ide burazer, pa stric. Bili smo ušuškani između dvoje starijih koji su mogli da nam pomažu. A sve vrijeme dok smo kopali, baba je pričala kako su odrasli, kako su se borili za život, stavljajući akcenat na ljude koji su bili u pravu jer su se borili za istinu. I to je usađivanje pravih vrijednosti od malih nogu, to nam je bio tas na vagi i definisalo nas kroz cijelo odrastanje. Još u djetinjstvu shvatimo da jeste teško, ali kad uradiš nešto svi će biti ponosni na tebe."

Pojasnio je i kako je izgledalo kada su Nikola i on bili napolju sa drugarima. "Kad smo stizali da se igramo, bilo je to odlaganje zadovoljstva, što je vjerovatno najvažnija kategorija u odrastanju. Kad dijete hoće nešto i vi mu to odmah date, ono neće steći osjećaj da se bori za to ili da treba da se strpi kako bi zadovoljstvo bilo još veće. Uvijek smo stizali na kraj igre s ostalima. Znali smo, kad otac krene da spušta roletne, a imali smo četiri velika prozora na dnevnoj sobi, to je kraj. Dok spusti četvrtu, morali smo biti u kući ili bar na vratima. Ili kada se upali svjetlo na ulici - pravac kući, nema samo još minut. Otac nikada nije nešto rekao dva puta."

Odlazak oca bio mu je najteži trenutak. "Najveća tuga - gubitak oca. S tim se ne mirite, to ne prihvatate. Imao je srčani udar, reanimirali su ga, prebacili u Zrenjanin. Bio je na aparatima, u komi, pa smo ga nekako prebacili u Beograd. U Kliničkom centru smo imali nadu, ozbiljnu nadu. Međutim, premješten je na VMA. I kad je prešao na VMA, osjetio sam, znao sam da je gotovo. Desetak dana je trajala borba tog septembra 2008. Bila je to Božja volja. Bio je i otac, i trener, i primjer, i lider u svakom pogledu. Sam sebi najgori, jer sve što je radio, radio je ekstremno. Držao se zareza do kraja, baš onako kako je moralo."

Tada se dogodio momenat koji će pamtiti zauvijek. "Dok mi je otac umirao, otišao sam u crkvu i ponudio svoj život umjesto njegovog. Ali, to je bilo egoistično. Tada sam imao dvoje djece, ženu, svoju porodicu i odgovornost. I on prvi bi mi rekao 'Jesi li ti normalan?!' Emocija je bila iskrena, ali nije bila usmjerena u pravom smjeru. Kad je umro, prekinuo sam karijeru. Sezona 2008/2009. bila mi je posljednja. Ali otac je uvijek tu."

Ostale su uspomene i stvari koje nikada nije zaboravio. "Kad Nikola, recimo, osvoji prvenstvo, govorio je: 'Pa dobro, nije bilo loše'. Pa i ja nazovem Nikolu poslije osvajanja Kupa šampiona: 'Pa dobro, nije bilo loše' i ismijemo se baš, iz srca. I dan-danas pitam Nikolu: 'Je l’ imaš para?', jer je to bila očeva uzrečica. Kad se sve to desilo, kad smo ga sahranili, dogodile su mi se neke stvari, u smislu preuzimanja odgovornosti, života, svega. Imao sam strašnu potrebu da opet odem u Hilandar. Tu sam 2012. saznao da je Sara ponovo trudna, rodila se kasnije Mila. I taj trenutak u Hilandaru - ušao sam u treću pripratu koju je knez Lazar napravio 1380. Ima interesantan zid, tu su Sveti Vladimir Moskovski, knez Lazar, kralj Milutin, najveći ktitor srpski, i negdje na kraju Miloš Obilić. I osjetio sam tada kao da mi pokojni otac kaže: 'Radi, čuvaj tradiciju, budi ktitor, ja te pazim'", zaključio je Vanja Grbić.

