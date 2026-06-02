Srpski fudbaler pravi transfer karijere: Poslije kontroverzne poruke Paunoviću, ide u Premijer ligu

Napadač Andrej Ilić na meti je dva tima koji će igrati u Premijer ligi.

Srpski fudbaler Andrej Ilić (26) prethodnih dana bio je u centru pažnje jer je Veljko Paunović pred kamerama pročitao njegovu poruku pred okupljanje nacionalnog tima. Narednih dana, ali i nedjelja, mogao bi da bude u centru pažnje zbog velikog transfera koji priprema velikan engleskog fudbala.

Kako pišu mediji u Velikoj Britaniji, Andrej Ilić je na meti Notingem Foresta. Slavni klub koji je dva puta osvajao Kup evropskih šampiona želi da angažuje robusnog napadača nakon odlične sezone koji je Ilić imao u njemačkoj Bundesligi. Fudbaler Union Berlina pomogao je svom timu u borbi za opstanak sa pet golova i 10 asistencija.

Prethodnih dana pisalo se o interesovanju Koventrija, koji je ušao u Premijer ligu. Trener tog tima je Frank Lampard, koji želi srpskog reprezentativca. Sada se čini da će to biti jako teška misija za novi tim u elitnom rangu engleskog fudbala jer je stigla jaka konkurencija za fudbalera kojem narednog ljeta ističe ugovor.

"Andrej Ilić je najvažniji napadač kojeg imamo u timu, bez obzira na to što nije postigao mnogo golova. Način na koji radi za tim, kako pritiska protivničke igrače je fantastičan. On bi trebalo da bude primjer za sve, jer stvari koje on radi se ne odražavaju u statistici", rekao je trener tima iz Berlina Stefen Baumgart.

Ilić je svojevremeno bio omladinac Partizana, ali u Humskoj nije dobio šansu da igra seniorski fudbal. Nastupao je za Napredak i Javor, a zatim za RFS u Letoniji, Valerengu u Norveškoj, Lil u Francuskoj i Union Berlin u Njemačkoj. Impresivna karijera za momka koji je morao obilaznim putem, a usput je stigao i do debija za reprezentaciju kod Dragana Stojkovića Piksija.