"Sad više i ne žalim": Otjerali ga iz Partizana, a sad je hit igrač Bundeslige i zove ga Piksi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Upoznajte malo bolje novog reprezentativca Srbije, napadača Union Berlina Andreja Ilića.

Andrej Ilić novi reprezentativac Srbije Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije/printscreen

Jedan od debitanata na spisku fudbalske reprezentacije Srbije je i Andrej Ilić, koji ove sezone blista u Bundesligi. U dresu Union Berlina zabilježio je gol i šest asistencija u svakim takmičenjima i brzo je stigla nagrada u vidu poziva u državni tim u koji je stigao pomalo zaobilaznim putem.

Sve do skoro bio je potpun ovan radara jer je kao otpisani igrač Partizana preko Napretka i Javora stigao do Letonije i Norveške, a zatim je zaslužio šansu u Francuskoj, pa Njemačkoj. Tamo su cijenili njegove kvalitete.

"Sada više ne osjećam neku veliku žal (za odlaskom iz Partizana, prim. aut.). Vjerovatno je tako moralo da bude. Tada sam bio dijete i teško mi je palo što moram da odem iz Partizana. Baš me je potreslo. Eto, išao sam nekim drugim putem i na kraju dogurao do A reprezentacije", ispričao je Ilić za zvanični sajt FSS.

"Odrastao sam na korak od stadiona i odmalena išao da gledam Partizan. Lopta je uvijek bila moj svijet. Najbolji drug je džudista, a rođeni brat je odabrao druge vode. Ali bukvalno vode, jer se posvetio vaterpolu. Isto je počeo u Partizanu, kasnije igrao za Crvenu zvezdu... Za razliku od mene, osjetio je draž Lige šampiona. Meni je malo falilo... Sa Lilom sam igrao kvalifikacije, pa otišao na pozajmicu u Njemačku. Ali bar sam čuo himnu - u plej-ofu protiv Slavije iz Praga", prisjetio se Ilić.

Sada će imati veliku obavezu u mečevima protiv Albanije (11. oktobar) i Andore (14. oktobar) u kojima se odlučuje sudbina srpske reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

"Ozbiljna prilika... Prva u Tirani bila je tvrda, a i ova sada može da bude takva. Na neki način lokalni derbi, to su utakmice pune naboja, gdje moraš da uđeš čvrsto, ali sa samopouzdanjem i riješenošću da pobijediš. Igramo kod kuće, pred našim navijačima i ulog je veliki. Meni je čast što sam dio reprezentacije, što imam priliku da učim od Mitrovića, Vlahovića, Jovića i svih ovih sjajnih momaka", dodao je Ilić.

Čitav intervju pogledajte ispod:

Andrej Ilić intervju
Izvor: YouTube/@FSSrbije

Tagovi

Andrej Ilić Srbija orlovi Union Berlin

