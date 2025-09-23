Piksi zove dvojicu novih fudbalera u "orlove": Dekijev sin i napadač koji je upisao četiri asistencije

Dragan Stojković Piksi pozvaće Aleksandra Stankovića i Andreja Ilića na spisak reprezentacije Srbije za mečeve u oktobru.

Srbija je doživjela ubjedljiv poraz od Engleske i poslije tog meča selektor Dragan Stojković pričao je da je jedan od problema ekipe to što ima dosta nespremnih igrača. Djelovalo je to kao najava da će da bude nekih novih imena u nacionalnom timu i upravo to bi moglo da se desi već u oktobru. Na spisku bi mogla da se nađu dva nova imena - Aleksandar Stanković (20) i Andrej Ilić (25).

Prema informacijama "Sport kluba" njih dvojica biće među pozvanima za kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo koje slijede protiv Albanije i Andore. Njih dvojica pružili su veoma dobre partije u prethodnom periodu i izgleda da su uspjeli da se nametnu.

Aleksandar, sin Dejana Stankovića, igra odlično za Klub Briž u Ligi šampiona i u šampionatu Belgije i uspio je da se nametne. Igra na poziciji zadnjeg veznog. Ilić je napadač Union Berlina i prethodnog vikenda napravio je nevjerovatan uspjeh. U pobjedi protiv Frankufrta (4:3) je upisao čak četiri asistencije.

Šta je sa Zukićem?

Još jedan od igrača koji je ostavio dobar utisak u prethodnom periodu je Dejan Zukić (24). Bivši igrač Vojvodine koji sada nastupa za austrijski Volfsberger. O njemu je na jednoj od konferencija pričao i Piksi.

"Vidim da se provlači njegovo ime, da li je nekome rođak? Pratimo sve. Dobar je momak i dobar igrač. Imamo mnogo fudbalera pod radarom, ne samo ove koji su na spisku. Ima igrača koji dobro napreduju i razvijaju se, pa su na spisku kod Bate Mirkovića u mladoj reprezentaciji. Svima su vrata otvorena, neko mora da otpadne sa spiska. Ne možemo da pozovemo 35 fudbalera", rekao je Piksi tada.

