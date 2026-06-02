Radnik ostao bez Vraneševića, odmah "isplivalo" ime novog trenera

Bojan Jakovljević
Premijerligaš iz Bijeljine mijenja trenera, nakon što je Dušku Vraneševiću istekao ugovor.

Duško Vranešević Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Duško Vranešević uspio je sa Radnikom da izbori opstanak u Premijer ligi BiH, ali saradnja neće biti nastavljena. Po isteku ugovora, dvije strane nisu pronašle zajednički jezik, pa će Semberci u potragu za novim trenerom.

Navodno je već sve dogovoreno sa Markom Maksimovićem. Nekadašnji strateg banjalučkog Borca, Leotara iz Trebinja, Slobode iz Tuzle, Posušja i Sloge bez angažmana je od februara, kada je napustio dobojske "Luke".

Radnik je u žestokoj konkurenciji za opstanak završio sezonu na sedmom mjestu, sa bodom prednosti u odnosu na Slogu i Posušje, koje je na kraju izgubilo premijerligaški status zbog lošijeg skora u odnosu na Dobojlije.

