Hajduk hoće titulu, a dobio petardu: Otpisani šampion razbio vječitog gubitnika

Derbi hrvatskog prvenstva bio je bolan, Rijeka je deklasirala Hajduk (5:0).

Izvor: Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Hajduka iz Splita otputovali su na gostovanje Rijeci prepuni optimizma i spremni da brane prvo mjesto na tabeli, a u svoj grad vraćaju se potučeni do nogu i poniženi kao nikad. Otpisani šampion razbio je u paramparčad tim koji već više od dvije decenije čeka šampionsku titulu - na kraju je bilo 5:0 za Rijeku!

Sve je bilo jasno još do poluvremena, pošto je Toni Fruk u petom, 22. i 32. minutu tresao mrežu gostiju iz Splita. Hajduk od toga nije uspio da se oporavi, a Rijeka je odlučila da ne spušta nogu sa gasa u nastavku meča. Strijelci u drugom poluvremenu bili su još Samuele Vinjato i Luka Menalo, koji je postavio konačan rezultat ovog meča.

Hajduk je susret završio sa samo jednom velikom prilikom, tri udarca u okvir gola i gotovo 70 odsto posjeda lopte koji nikako nisu znali da iskoriste. Da stvari budu još gore po njih, istog dana je Dinamo iz Zagreba savladao Varaždin (3:1), pa se sada dodatno komšlikuje situacija na vrhu tabele.

Nakon 14 odigranih kola Hajduk je lider sa 29 bodova, dok Dinamo ima 28 bodova i već je jako blizu timu iz Splita. Ekipa Rijeke je na prvih 14 utakmica u prvenstvu osvojila tek 17 bodova i to joj u ovom momentu dovoljno za šestu poziciju u ligi koju igra samo deset ekipa.